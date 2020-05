Gallito: nueve temporadas y dos plazas de toros

No hay que olvidar su simbiosis con otro creador fundamental para entender los modos que estaban por venir. Y es que la figura de José es inseparable de la de Juan Belmonte y seguramente complementaria . El diestro trianero fue el contrapunto de Joselito. Juntos marcaron a fuego aquella breve Edad de Oro del toreo que acabó sentenciada en Talavera... En el toreo del menor de los Gallo se resume toda la historia, todos los hallazgos de la historia del toreo anterior. Pero Joselito no fue una antología del pasado sino un nexo comprometido con el futuro. El gran diestro de Gelves anunció la ligazón –piedra angular del toreo moderno- y puso las bases de lo que desde entonces se entiende por una primera figura. La regularidad, el sentido de la responsabilidad y la superioridad profesional de José contrastan con la desigualdad genialidad de Belmonte que sí abre nuevos caminos estéticos a ese arte que cambia de acepción: de habilidad u oficio a vehículo de expresión artística.

En apenas diez días –el próximo 16 de mayo- se cumplirá un siglo exacto de la trágica muerte del diestro sevillano José Gómez Ortega ‘Gallito’ en Talavera de la Reina. La historia es sabida y la refrescaremos estos días en distintas entregas que se unirán a otras muchas publicadas anteriormente en El Correo. Todas han servido para trazar la semblanza humana y taurina del coloso de Gelves, que muró hace cien años víctiama del toro ‘Bailaor’. Había caído el que era tenido por ‘Rey de los toreros’... Gallito lo fue todo en el toro. Además de alumbrar el camino por el que acabaría transitando el arte de torear, sentó las bases de la crianza y la selección ganadera; marcó las pautas organizativas del negocio taurino y hasta alentó la construcción de plazas monumentale s. Capítulo aparte merece el inmenso y efímero coso de San Bernardo, erigido en la estela de la revolución regionalista que mudó la piel de la ciudad. No sobrevivió a la vida de su inspirador...

Hablar de Gallito es hablar de Sevilla, del campo que fue y hasta de sus devociones, con la Esperanza Macarena a la cabeza. Pero nos interesa ahora refrescar la memoria de sus actuaciones en la plaza de la Maestranza y, cómo no, en esa efímera Monumental por él alentada de la que sólo queda un exiguo testigo arquitectónico en la actual avenida de Eduardo Dato. José debutó como novillero en el coso del Baratillo el 23 de junio de 1912, mano a mano con Limeño, su pareja novilleril, y ante un encierro de Moreno Santamaría . El mismo cartel, con reses de Agüera, se repitió al día siguiente –día 24 de junio- y volvería a programarse los días 25 y 26 de julio con ganado –nuevamente- de los Moreno Santamaría y Salas. Gallito y Limeño aún repetirían el ‘vis a vis’ el 12 de agosto con novillos de Miura. Tres días después, el día de la Virgen, Joselito se encerraría en solitario con seis ejemplares de distintas ganaderías a beneficio de la Hermandad de la Macarena , que pagó parte de la fastuosa corona de oro de la joyería de Reyes con el producto de este festejo.

Los colosos no alternaron juntos en Sevilla hasta la Feria de Abril de 1914.

José se contrató en abril de 1918 con la empresa de la plaza de la Maestranza. Aquel año brilló por su ausencia la figura de Belmonte, precariamente suplida con nombres como los de Gaona, Fortuna o Camará. Pero esa temporada se iba a producir un acontecimiento trascendental: fue la inauguración de la Monumental inspirada por Joselito. Después de no pocos contratiempos, fue estrenada el 6 de junio por su impulsor compartiendo cartel con Curro Posada y Fortuna. Su rival y amigo Juan Belmonte quedaría aún alejado de ese inmenso recinto que se levantaba en la actual avenida de Eduardo Dato. Y allí volvería Gallito en las tres corridas organizadas con motivo de la Feria de San Miguel, paralela a la que se celebraba en el histórico coso maestrante. No faltaron dos festivales en el flamante coso con la participación del diestro de Gelves. El primero, organizado el primero de noviembre como homenaje a los picadores, contó con el propio Gallito oficiando de varilarguero y ayudando a al becerrista Pepito Maera a despachar una res. El ocho de diciembre se celebraría otro festejo mucho más resonante íntimamente ligado con el proceso material y humano que desembocó en la coronación canónica de la Virgen del Rocío que detallamos en un reportaje anterior. https://elcorreoweb.es/toros/gallito-pabon-y-el-rocio-centenario-de-un-festival-BB4560838

En 1919 se organizaron dos temporadas paralelas con dos empresas operando y compitiendo por separado en la Monumental y la Maestranza. Se llegó a dar el hecho insólito de celebrar dos alternativas casi simultáneas en la tarde del 28 de septiembre. Fueron las de Chicuelo, otorgada por Belmonte en el Baratillo; y la de Juan Luis de la Rosa, que concedió Gallito en la Huerta del Rey. Uno y otro coloso, de alguna manera, se habían convertido en los mascarones de proa de cada plaza. Gallito, que no actuó ese año en la Maestranza, encabezó los carteles de diez de las once corridas organizadas en la Monumental; Belmonte no estuvo en ninguna de ellas. A José aún le quedaron ganas para organizar un festival otoñal para la Macarena.