Gallito: vigencia de un adelantado a su tiempo

‘Joselito El Gallo, el torero sabio’ es el título del documental que se presenta este mismo lunes en el salón de actos de la Fundación Cajasol en un acto organizado por la Tertulia Taurina Puerta Carmona que pone así la guinda a un intenso otoño de iniciativas culturales. La película ha sido producida por Ilustrágora y sigue, de alguna forma, la estela de actos, conmemoraciones y recuerdos de la figura del llamado ‘rey de los toreros’ al cumplirse el centenario de su trágica muerte en las astas del toro ‘Bailaor’ en Talavera de la Reina, el 16 de mayo de 1920. La filmación ha recorrido los escenarios más representativos de la vida taurina y el legado de Joselito, incluyendo el pueblo de Gelves, su casa de Pino Montano, la plaza de la Real Maestranza, los restos de la efímera Monumental y la plaza de Las Ventas levantadas bajo su inspiración, el coso de Talavera de la Reina, la basílica de la Macarena y la parroquia de San Gil o el impresionante mausoleo que labró Mariano Benlliure para su sepultura en el cementerio sevillano de San Fernando.

Carmen Jiménez y Sonia Vega, productora y directora respectivamente del trabajo, responden como una sola voz para confesar su atracción por el coloso de Gelves después de profundizar en su figura. Ya habían realizado anteriormente un proyecto similar en torno a Manolete pero el acercamiento a José ha tenido matices especiales. “Acariciaba la idea de hacer un documental sobre Belmonte pero mi hermano me hizo una pregunta que cambió todo: ¿por qué no Joselito?”, evoca Sonia. La balanza se acabó inclinando. “Es que estamos enamoradas del personaje”, reconocen ambas. “Teníamos más referencias de Belmonte y aunque conocíamos la existencia de Joselito no teníamos ni idea de su influencia en la Monumental ni en tantas cosas; todo esto ha exigido un trabajo de documentación brutal por nuestra parte” explican.