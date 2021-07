José Luis Pereda: una nueva etapa en la plaza de La Merced

La nueva empresa de la Plaza de Toros de Huelva, dirigida por José Luis Pereda López mantuvo este jueves un encuentro con la prensa especializada de Sevilla para analizar los carteles preparados para la inminente feria de Colombinas –la de su estreno al frente del coso de la Merced- y comentar la nueva etapa taurina que se abre en la capital choquera. José Luis Pereda López es hijo del empresario del mismo nombre que abanderó la recuperación del viejo coso de la Vega Larga después de la clausura de la efímera Monumental de la ría. La dirección de la empresa ha pasado después por distintas etapas sin salir de la misma familia hasta llegar el turno del actual empresario que toma el timón en el segundo año del covid organizando dos corridas de toros, una de rejones y un espectáculo cómico taurino.

El encuentro, que se desarrolló en el Hotel Vincci La Rábida de la capital hispalense, sirvió para tener un primer contacto con los periodistas sevillanos, habituales en el ciclo taurino agosteño que suele concitar a un gran número de aficionados de la capital y la provincia hispalense. José Luis Pereda explicó su vínculo y formación ganadera: “Me he formado en el campo en contacto directo con el toro en la ganadería que creó mi padre y ahí he aprendido a ser humilde porque te equivocas muchas veces. Esto lo aplico ahora al ámbito empresarial”. Pero también aludió a su vínculo con la plaza de La Merced: “También me he criado en la plaza de toros, con la que comparto edad y donde he hecho de todo. Ahora pretendo continuar la obra que inició mi padre en 1984 para colocar a Huelva en lo más alto del toreo”, explicó

Pereda calificó las Colombinas de este año como “la feria de la ilusión” por ser la primera que organiza y explicó que la confección de los carteles no le ha resultado especialmente dificultosa: “Se nota el cariño que todos los toreros le tienen a Huelva”. A preguntas de los periodistas, Pereda explicó aspectos de la feria como la presencia de la ganadería de Torrestrella: “Se lo pedí a los toreros y dijeron que sí. Una de las cosas que me planteo como empresario es darle entrada en Huelva a otro tipo de ganaderías, que los toreros accedan a torear hierros que habitualmente no torean”, señaló el nuevo gestor.

El empresario hizo un repaso de los tres carteles que componen este ciclo, antes de referirse a otros aspectos como la venta de abonos, la imposibilidad de programar una novillada por la situación que atravesamos o la futura presencia de sus toros en la feria. Pereda tampoco tuvo empacho en referirse a la ausencia más comentada, la de Pablo Aguado, después de señalar que “podrían faltar muchos toreros pero no sobraba ninguno”. Con respecto al diestro sevillano explicó que “no hubo entendimiento por ninguna de las dos partes”.