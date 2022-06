José Tomás: el ruido superó a las nueces

El segundo, de Álvaro Núñez, no iba a dar demasiadas facilidades desde los primeros compases de su lidia. Si le había faltado empujar de verdad en los primeros tercios, llegó a la hora de la verdad defendiéndose en la muleta, faltó de ritmo, protestando en cada embroque. La labor de Tomás, que comenzó muy comprometida en los cites y la colocación, no llegó a alcanzar brillo alguno. El diestro de Galapagar aseguró los toques pero la gasolina estaba agotada. La paciencia del público también empezaba a estarlo en el ecuador del festejo...

El manguerazo de intermedio sirvió para recargar pilas pero no logró refrescar los ánimos. La falta de alma del tercero, collera de Victoriano del Río, no fue apto para levantar unos ánimos que empezaban a encresparse. El matador madrileño había tratado de levantarlos echándose el capote a la espalda en el quite pero la cosa no terminaba de fluir un una faena, planteada con la montera puesta, que empezó a dividir las opiniones. El toro no tenía alma ni fibra pero Tomás, muy cruzado por el izquierdo, logró ganar tiemoo con un puñado de naturales entregados, muy metido en la cuna, que validaron una oreja cogida con alfileres. Fue protestada con vehemencia. Tomás la arrojó al suelo y dio una vuelta evitable en la que no faltaron los pitos. ¿Se había roto el hechizo?