Lama de Góngora: el toro del invierno...

Actualizado: 14 ene 2023 / 13:16 h.

El toreo bulle mientras se anuncian y se preparan festejos de todo tipo el rescoldo de las celebraciones navideñas. Esa efervescencia evoca esos tiempos, no tan lejanos, en los que proliferaban corridas y festivales de preparación para la gran temporada ofreciendo una oportunidad de oro para toreros en trance de lanzamiento. Lama de Góngora (Sevilla, 1992) calienta su propio motor de cara a una cita trascendental para resolver el primer tramo de la campaña. Será en Sanlúcar la Mayor, dando continuidad a la recuperación taurina de la localidad aljarafeña iniciada el pasado año. El cartel, que podría tener un argumento netamente hispalense, no tardará en salir. Paco Lama rumia su propia madurez taurina y personal en unos tiempos a contrapelo para los toreros en la reserva. Pero todo tiene su tiempo. El pasado año, sin un toro propicio, pudo mostrar su estado de sitio en la recordada corrida coral de matadores sevillanos organizada en la preferia sevillana. La vuelta a la plaza de la Maestranza y la confirmación de su alternativa ocho años después de su doctorado sevillano se encuentran entre sus retos más urgentes. El cartel de Sanlúcar la Mayor está a las puertas y sigue a otras citas que animan la pretemporada sevillana. El que da primero da dos veces... Yo lo pienso así. Empezar la temporada tan pronto es una gran oportunidad y después del éxito del año pasado –el pueblo entero se volcó después de catorce años sin toros- vamos a iniciar la campaña de nuevo en Sanlúcar la Mayor, el 18 de febrero, buscando la continuidad de la iniciativa. Tengo que repetirlo: es una oportunidad buenísima; queremos llevar una corrida fuerte y que puede interpelar al aficionado de Sevilla para desplazarse al Aljarafe y pasar un buen día de toros. Va a ser una de las primeras del año y queremos que tenga repercusión, que se vea la vuelta de rosca que hemos buscado este invierno, mi evolución... Se están cuidando todos los detalles. La plaza va a tener una nueva ubicación, ya está circulando el cartel de Pérez Indiano... Es importante estar pendiente de todo, por el aficionado y por el propio pueblo de Sanlúcar la Mayor en el que resido. El cartel lo ha confeccionado José Tomás Pérez Indiano, una firma de la primera línea del panorama artístico actual. Y la plaza se va a ubicar en el mismo centro del pueblo, pasada la antigua Venta Pazos, a escasos 50 metros. Espero que sea un gran día de toros, que goce del ambiente que se merece el Aljarafe, que no deja de ser una cuna del toreo. El Aljarafe se ve desde la plaza de la Maestranza. El año pasado toreó esa corrida coral de matadores sevillanos que dejó tan buen recuerdo. Hubo toreros que lograron cortar oreja pero los seis distéis lo mejor de vosotros mismos... Me encantaría volver a Sevilla. Es mi plaza y estoy listo y mentalizado para que vuelva a suceder. Lógicamente me gustaría que fuera en una terna pero si tiene que ser en un cartel de seis estaría encantado de pisar el ruedo del Baratillo. La pena es que el año pasado no se pudo ver reflejado el triunfo de las cuatro corridas que había toreado anteriormente pero pude disfrutar del toro que me tocó en los primeros compases con la capa. Lo pude torear a gusto y despacio y matarlo bien. Se paró en la muleta y no se pudieron ver algunas cosas pero llegué al hotel con esa satisfacción y con la moral alta. Aquella tarde me sirvió porque no me dejé nada dentro, ni de entrega ni de sentimientos ni emociones. Me sirvió mucho y ojalá pueda repetir. Creo que la empresa valoró la buena entrada de aquel día e incluso, aunque mi toro no embistiera a pesar de sus excelentes hechuras, se pudo ver que el momento en el que me encuentro.

Habla de momento, de evolución... Es algo que también han comentado los profesionales a tenor de los resultados de una temporada alejada de los grandes escenarios pero demostrativa de una situación profesional. Desde hace cuatro años, en los que estoy a la vera de José Chacón, siento de otra manera. Mi forma de actuar, de expresarme y de evolucionar en los inviernos ha sido diferente. Eso es lo que se pudo ver el año pasado. Cada embestida era un regalo y aproveché la más mínima oportunidad manteniéndome fiel a mi concepto. Suena a tópico pero es algo difícil. Me siento orgulloso de ir evolucionando y espero que este año se pueda ver la vuelta de rosca que vengo buscando. Todo va dando sus frutos pero lo están poniendo difícil para mostrarlo en esos grandes escenarios. Tengo fe en mí mismo y el tiempo acabará dándome la razón. Seguimos luchando. Son ya ocho años de alternativa. La confirmación en Madrid no debe tardar. Es el momento de ir a Las Ventas. Quiero confirmar mi alternativa en Madrid y estoy preparado para triunfar allí. Estoy obsesionado con acudir a Madrid. Creo que en estos ocho años de alternativa he hecho méritos suficientes para hacerlo; también para volver a Francia donde pude triunfar de novillero y no he vuelto tampoco. El toreo no me debe nada pero yo le estoy entregando absolutamente todo y estoy haciendo méritos suficientes para poder expresarlo en las plazas grandes. Madrid y Sevilla son mis sueños diarios. Es el momento de confirmar la alternativa. En estos últimos años no ha renunciado a ese circuito, casi secreto, por algunos ruedos americanos. América es muy importante para mí, fundamental en mi carrera. Amo México y Perú porque son mis otras dos casas. No sólo no he renunciado a estar allí sino que he apostado por hacer temporada cada año en América. Para mí es fundamental porque me hace crecer como torero, afrontar nuevos retos y empezar cada año de cero. No es fácil porque cada vez que te ves anunciado allí tienes que estar un tiempo alejado de casa, jugándote la vida en situaciones muy complicadas de viajes, del toro que te pones delante... Pero puedo estar satisfecho de haber triunfado en todas las corridas que toreé el pasado año en América, incluyendo un indulto de la ganadería de San Pedro Salamanca. He dejado las puertas abiertas para volver este año con buen cartel.