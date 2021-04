Morante: «A día de hoy no sé si podré torear el domingo...»

Morante es la cabeza del cartel que debería inaugurar la temporada taurina sevillana el próximo domingo pero aún no sabe si podrá vestirse de luces. Junto al diestro de La Puebla del Río se anuncian los diestros Andrés Roca Rey y Pablo Aguado que no han alternado juntos desde aquel famoso 10 de mayo de 2019 que es, hasta ahora, el último gran acontecimiento acaecido en una plaza, la de la Maestranza, que lleva cerrada a cal y canto desde el 12 de octubre de ese mismo año. Después llegó la pandemia, un temporada completa de clausura y ahora, la espera de la resolución definitiva de la Junta de Andalucía para que permita, o no, la reapertura del coso del Baratillo a la mitad de su aforo. Mientras tanto, las sucesivas declaraciones de los responsables políticos siguen invocando la distancia mínima de metro y medio de espectador a espectador para poder celebrar un espectáculo taurino.

El diestro cigarrero ha comentado estos y otros temas de interés en una entrevista concedida a Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós en los micrófonos de esRadio a pocas horas de que venza el plazo fijado por la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla para valorar el plan de contingencia presentado por la empresa Pagés. “Creo que ese silencio o esa aceptación, resignarse a que no se puedan dar toros si no es con el metro y medio, pertenece a la notoriedad que ha ido cogiendo la Fundación del Toro de Lidia. Yo soy muy crítico con ellos” ha afirmado con rotundidad el torero antes de explicar que “se está queriendo hacer como si esto fuera una liga, una Fifa, una cosa ridícula... echo mucho en falta que haya compañeros, profesionales, ganaderos que defiendan que se celebre la feria o los toros en Sevilla, las corridas que están anunciadas. La empresa se ha gastado un dinero importante en publicidad en todo eso y a día de hoy no sé si voy a torear el domingo...” ha referido.

A vueltas con el metro y medio

“El problema es que la Junta de Andalucía o Juanma Moreno Bonilla y su comité de expertos, como él habla, está poniendo muchos problemas” ha expuesto el torero recordando que en Extremadura “se pueden celebrar toros al 50% y desde hace tres días, en Castilla La Mancha, al 75%”. “Hay como una norma nacional que dice que hay que guardar el metro y medio de distancia siempre que sea posible pero deja un vacío interpretable que la Junta de Andalucía no lo quiere interpretar aunque la empresa se ha ofrecido a hacer test de antígenos o que presenten una PCR pero la Junta de Andalucía dice que no y que no, que el metro y medio...” ha explicado.

El diestro cigarrero ha mostrado su preocupación por la deriva de los acontecimientos. “Es algo que me indigna porque es mi tierra. Sevilla, como Madrid, es la catedral, la meca... y que haya esa desidia... Ni se interesan ni preguntan” ha exclamado el torero que no ha ahorrado críticas para la gestión puntual de la Junta de Andalucía en este problema: “Nuestro sector, la mayoría, ha sido siempre del Partido Popular y no se quiere enfrentar políticamente a la situación. Me da igual que sea el PP, el PSOE o VOX. Yo aplaudo y le doy las gracias a Extremadura y Castilla La Mancha, que son del Partido Socialista, por permitirme trabajar. La Junta de Andalucía no te permite trabajar porque ellos dicen que con un metro y medio se pueden dar toros” ha sentenciado precisando que, con esa distancia “no se pueden dar toros”. “Es inviable económicamente y en Sevilla menos; a lo mejor en un pueblo tienen tres taquilleros y dos monosabios pero en Sevilla es imposible”, ha apreciado Morante comparando con otros espectáculos o actividades culturales en los que, según su percepción, “no se cumple esa norma”.

Críticas a las escuelas y análisis del toreo de José Tomás

Morante ha reconocido que esta situación le ha supuesto un perjuicio económico “hasta el punto de tener que vender propiedades”. “Cuanto más dinero tiene uno en más líos te metes pensando en que los vas a solucionar más adelante...” ha reflexionado el matador que ha hecho un amplio repaso a su trayectoria y sus inicios taurinos. Pero el diestro también se ha referido a otros temas candentes, como la vigencia de las escuelas taurinas con las que siempre se ha mostrado muy crítico. “Estoy muy en contra de las escuelas” ha afirmado rotundo el torero de La Puebla. “Los toreros nacen de la calle, de esa cultura de vecindad, del banderillero que te transmitía y te ayudaba. “Hoy en día te apuntan a la escuela taurina y parece que la familia se quita un peso de encima...ahí te quedas”, remachó Morante que también ha hablado de sus miedos, del problema psicológico que le llevó a cortar su carrera y de aquella lejana Puerta del Príncipe, la única de su carrera, lograda en la Feria de Abril de 1999.

Sí ha sorprendido su análisis, o crítica velada, al toreo de José Tomás al analizar el sentido del arte de torear. “Hay que tener mucho valor para hacer esto o lo otro por encima del toro que sea como José Tomás; eso para mí no es torear pero sí hace falta mucha voluntad y estar dispuesto a que te coja pero eso no es el toreo para mí. El toreo es que el toro te pase cerca pero que no te coja porque entonces se rompe la obra pero sí es verdad que el público, la mayoría, le conmueve ese morbo si lo va a coger, si no lo va a coger... De todo se vive y la fiesta es difícil mantenerla de los aficionados buenos. ‘Habemos’ poquitos...” ha argumentado el torero.

La corrida de Miura

Pero Morante se anuncia en Sevilla para estoquear la corrida de Miura por primera vez en su carrera. “Me gusta hacer historia y aunque es mucho el respeto y el miedo que siento ante lo desconocido y como no me gustan las cosas fáciles y tampoco soy un chiquillo que tenga muchos años más para que mi carrera esté completa quería que fuera este año, que es el más difícil por esto de la pandemia...” ha contado el torero a Jiménez Losantos. “Fui a hablar con el empresario, quería decírselo directamente. Le encantó la idea y además sin hablar de dinero... En otros momentos me han ofrecido matar la corrida de Miura dándome un dinero muy fuerte pero no me he atrevido; ahora es distinto; quiero hacerlo” ha señalado el matador cigarrero justificando la decisión en las peculiaridades del tiempo que atravesamos.

“Este año era el ideal porque quería que la gente volviera a hablar de toros y para hablar de toros son importantes los gestos y los detalles y los comentarios de la gente: ¿Qué pasará? Si Morante es un torero artista...¿Cómo va a matar la de Miura? Pues sí, pues no... Todo ese entramado es muy importante para mí porque siento el toreo y siento la calle. Soy de La Puebla, de Sevilla, siempre se ha hablado mucho de toros pero todo viene a menos. Es el momento de empujar todos para que haya esa rivalidad. Ése es el motivo”, argumentó.

Pero Morante reservó una última crítica a la gestión taurina de la comunidad de Madrid que podría reabrir sus puertas puntualmente con un festival el próximo 2 de mayo. “Veo a Ayuso valiente pero creo que en el tema taurino no está muy bien aconsejada. Lleva la plaza –Las Ventas- cerrada desde que empezó la pandemia y ahora quieren abrirla casi para un acto electoral, el día 2 de mayo y el 4 son las elecciones. Y además para un festival sin continuidad para que haya corridas de toros. Eso de dar un festival sólo y luego ya veremos en otoño... creo que no tiene un asesoramiento adecuado”, concluyó.