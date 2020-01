Morante confirma su presencia en Resurrección

Morante estará en la puerta de cuadrillas de la plaza de la Maestranza el próximo 12 de abril, Domingo de Resurrección. Así lo confirmó a los micrófonos de Canal Toros el pasado domingo en el transcurso de la jornada festiva que el propio matador organiza en la Puebla del Río en torno al multitudinario encierro y la novillada de promoción que abarrotan la localidad marismeña para honrar a San Sebastián, patrón de la localidad.

El vídeo circula por las redes sociales y no ofrece demasiadas dudas. “Todo parece indicar que sí; el apoderado me comenta que sí y encantado, ¿no?; el año pasado no fui por otros motivos pero este año creo que... ¡Sevilla siempre me lo recuerda! ¡Tienes que estar el Domingo de Resurrección! Bueno pues si Dios quiere allí estaré”, declaró el diestro de La Puebla que, preguntado por la lidia de los traídos y llevados toros de Garcigrande, corroboró que no se había barajado otra vacada para la emblemática fecha. “Desde el principio era la corrida de Garcigrande y bueno, no sé, si me llaman para torear allí estoy”. A partir de estas declaraciones, si la confección de los carteles no diera un bandazo de última hora, hay que dar por hecha la contratación de Morante; suponer la de Roca y especular con la identidad del tercer espada...