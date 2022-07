Paco Ojeda: un aniversario trascendental

Ojeda había tomado la alternativa tres años antes, el 22 de julio de 1979, en la Plaza Real del Puerto de Santa María. Había llegado a aquel doctorado veraniego –con El Viti como padrino y José Luis Galloso de testigo- como estrella novilleril pero, también, algo forzado por las circunstancias y los apoderados del momento sin que el inminente matador sanluqueño llegara a reconocerse a sí mismo como torero. “ Decían que así no se podía torear . Me emparejaron con Pepe Luis sin demasiado sentido; era como enjaular a un animal de la selva; no me sentía libre, no podía hacer lo que yo quería y sentía. El estado anímico y moral siempre ha sido fundamental para mí; necesitaba estar a gusto conmigo mismo para funcionar en plenitud..,”, rememoraba el diestro sanluqueño en una entrevista concedida a El Correo a raíz de la concesión del I Premio Nacional de Tauromaquia.

El torero iba a desaparecer del mapa después de aquel lujoso doctorado portuense. Volvió a la misma tierra en la que había nacido, entre Sanlúcar y La Puebla del Río, retomando el íntimo diálogo con la naturaleza pero sobre todo, con aquellas vacas palurdas de Alventus que le sirvieron para crear un singular lenguaje taurino. Ojeda no había aprendido a torear, había inventado su propia tauromaquia en la soledad de aquellos predios.

“Volví a mis orígenes, a reencontrarme conmigo mismo. Necesitaba buscar mi yo, el torero que yo quería; no el que querían los demás. Necesitaba sentirme moral e íntimamente torero porque cuando me puse a serlo para los demás me perdí. Había vuelto a mi campo, a mi caballo y empecé de nuevo con el conocimiento de lo que no quería ser”, rememoraba el diestro sanluqueño. “La soledad es bruja. Me inventaba de todo. Volví a torear vacas de noche para mí y llegaba por la mañana a casa y cerraba los ojos y pensaba: que me lleven al cielo...”. En ese punto se propuso torear a su propio caballo y lo consiguió. Pero había que cumplir más retos: “Me propuse hacer embestir a uno pero no se trataba de meter en la muleta al que fuera dócil y amigo mío; me propuse torear a otro y lo conseguí, a cual mejor...”