Rafael de Paula: «Yo he toreado mejor que Belmonte»

La frontera entre la genialidad y otros terrenos más tortuosos no es siempre nítida. La reflexión viene al caso de la intervención de Rafael de Paula en el cierre de la primera jornada de la V edición de ‘Letras en Sevilla’, la iniciativa que coordinan Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra. Era el indiscutible plato fuerte del programa por la propia imprevisibilidad del diestro jerezano que contaba, a priori, con un público entregado con su particular forma de ser, decir y pensar. Pero en este punto es válida la referencia a aquel viejo cuento del emperador desnudo al que sólo un niño advirtió de sus vergüenzas. Y que cada uno saque sus conclusiones.

Paula había aparecido en el patio central de la antigua Audiencia de Sevilla sentado en una silla de ruedas y envuelto en su recurrente toalla blanca, la misma con la que proclamó –ya hace algunos años- aquello de “yo me voy a Jerez de la Frontera donde se comen la papas enteras” después de boicotear la presentación de un libro de su propio hijo delante de la alcaldesa de Ronda. Deben ser las cosas de un genio... que fue saludado por una ovación del público puesto en pie y dispuesto a comulgar con ruedas de molino.

El poeta Antonio Lucas, que antes había debatido con Edu Galán bajo la batuta de Arturo Pérez-Reverte, tuvo la difícil papeleta de conducir ese largo soliloquio de Rafael de Paula que, como Fernán Gómez, había venido a hablar de su ‘libro’. No tardó en pedir el mando y dejando el cuestionario del moderador en papel mojado se empleó en un larguísimo y tortuoso monólogo que comenzó evocando la figura del mismísimo Leonardo da Vinci en “un pueblecito cercano a Florencia”. “Por eso yo me hice torero”, se contestó Paula declarándose “un torero de arte que tiene devoción por Leonardo”. Desde ese punto se marcaron las líneas que iban a presidir su errática intervención en la que no faltaron referencias a la cultura, la historia y hasta algunas consideraciones personales en las que sobraron algunas descalificaciones y salidas de tono, sin ahorrar críticas al enfoque del propio ciclo en el que se interrogaba si la fiesta taurina podía ser considerada una barbarie. “Barbarie es Nerón, que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos; es la Santa Inquisición de los Reyes Católicos; el holocausto de los nazis... eso es barbarie...”