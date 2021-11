Ramón Valencia: «Todo el mundo dice que soy muy serio y yo creo que es verdad»

Pero había que entrar en harina, algo que Juan Ramón Romero consiguió gracias a crear ese ambiente de naturalidad. “Todo el mundo dice que soy muy serio y yo creo que es verdad pero es que como empresario no tengo más remedio que serlo”, reconoció Valencia recordando sus orígenes manchegos –es natural de Albacete- antes de esbozar algunas reflexiones interesantes. El entrevistador le interrogó si la condición de aficionado o entendido era necesaria para dar toros. El empresario de la Maestranza sorprendió al señalar que “no hace falta ser un gran aficionado” poniendo el ejemplo de un remoto empresario de flamenco al que le recomendaron cierta figura del palo más puro. “Si traigo a ese cantaor estaremos usted y yo”, fue la respuesta de ese desconocido promotor que aludió a la condición de gran espectáculo, de los gustos del que pasa por taquilla. El público manda...

“Los favores en el toreo sirven para que te pongan una vez o una segunda pero aquí hay una democracia que es el gran público que es el que va a juzgar”, sentenció Valencia reivindicando una cultura de “méritos” a la hora de valorar a los toreros. Pero la charla también se iba a adentrar en los propios usos y costumbres de la empresa Pagés a la hora de abordar la gestación de la temporada, comenzando por el Domingo de Resurrección. “Desde que estaba con mi cuñado Eduardo (Canorea), históricamente hemos dejado que la opinión pública se vaya pronunciando y llega un día de diciembre en el que ya hay un cartel dando vueltas por Sevilla; nosotros recogemos ese mensaje de alguna manera...”

Pero había que seguir entrando en harina, combinando dos parámetros –afición y rentabilidad- que no siempre van de la mano. “La cuenta de resultados no es lo primero en lo que pensamos pero sí es vital, como en cualquier gran empresa. No es lo más importante pero el balance debe ser positivo en la prorrata de una serie de años para que la empresa pueda sobrevivir. No es el mismo caso de este San Miguel en el que ha primado más el éxito, los grandes triunfos... Ahí el terreno económico ha sido secundario”, reconoció el empresario que volvió a redundar, con mayor nitidez que en otras ocasiones, en el espinoso tema de la reducción de los aforos. “Cuando hablábamos con la Junta y nos aseguraban un 100% pensaba en mi fuero interno que no era necesario; a la tauromaquia se la beneficiaba más con cinco ‘no hay billetes’ con aforo reducido que con la posibilidad de llenar la plaza”.