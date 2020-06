Toros y Corpus (II): De Curro Romero al coronavirus

El Corpus de 1960 –que cayó un 16 de junio- contaba con el aliciente de ver reaparecer en los ruedos a Manolo González. El diestro de la calle Sol encabezaba una terna en la que también figuraban el bravo diestro ecijano Jaime Ostos y el camero Curro Romero, con apenas un año de alternativa, que había estado a punto de quedarse fuera de la Feria de Abril. El malestar de los aficionados acabó doblegando la voluntad del flamante empresario que, como el propio Curro, también había debutado en 1959 al frente de la gerencia de la plaza de la Maestranza. La solución fue incluir dos tardes más, incluyendo un beneficio organizado por el mismísimo gobernador de la época, un tal Altozano Moraleda, para que el futuro Faraón pudiera hacer el paseíllo en el coso del Baratillo. Eso sí, los duendes no soplaron y hubo que esperar hasta el Corpus, anunciado junto al reaparecido Manolo González y el bravo Jaime Ostos para tumbar seis de Tassara a plaza llena .

La corrida no se dio mal para Manolo González, que cortó una oreja; Ostos, sin lote a favor, se conformó con una vuelta al ruedo y Curro, que pinchó una gran faena al tercero, barajó pocas opciones con el sexto . Con la gente en desbandada, el camero pidió el sobrero . Los picadores ya se habían marchado de la plaza y acabó subiéndose al caballo –vestido de paisano- el picador Alejandro González. El varilarguero algabeño había sido contratado como reserva aquella tarde y se había mudado de ropa en la misma plaza. Mientras daban con él, Curro se hartó de pegarle lances a aquel toro de Tassara al que cortó dos orejas que le franquearon de par en par la primera Puerta del Príncipe de su larguísima carrera.

El camero escogió tres toros de Núñez, dos de Antonio Pérez y un sexto de Tassara a los que cortó un total de cuatro orejas. La pluma del célebre crítico Paco de Ronda –suegro del no menos célebre banderillero sevillano Miguelete- describió aquel jueves que sí relució más que el Sol en las páginas de ‘¡Oiga!’ sin poder reprimir su entusiasmo. “...relució el arte puro y cegador por sus destellos brillantísimos el toreo de este Curro para quien Sevilla guarda sus mejores ovaciones ” señalaba el cronista sentenciando que “el gran torero camero echó mano de un repertorio clásico, hondo, y por ello deja honda huella en la afición sevillana”. El cartel del acontecimiento revela algunas curiosidades, como la identidad del sobresaliente que no era otro que Rafael Astola, aquel torero de Triana que tres años antes había indultado al novillo ‘Laborioso’, marcado con el hierro de Albaserrada.

Manolo Vázquez tenía 51 años cumplidos el 11 de abril de 1981, Domingo de Resurrección, cuando volvió a hacer el paseíllo en la plaza de la Maestranza junto a Curro Romero y el flamante matador de la familia. El veneno había prendido de nuevo y el veterano diestro no dudó en contratarse en Madrid para abrir el cartel de la tradicional corrida de Beneficencia junto a Manzanares y Julio Robles. Era un 11 de junio; sólo una semana después estaba anunciado en el festejo del Corpus de Sevilla con Curro Romero y Rafael de Paula . Los toros eran de Bernardino Píriz. Cortó dos orejas en las narices de sus compañeros que le sirvieron para abrir la Puerta del Príncipe cuando aún no se había impuesto la actual dictadura numérica. Manolo Vázquez, ya era profeta en su tierra, la misma que le vería marcharse para siempre en medio de una nueva apoteosis el 12 de octubre de 1983...

Y fue su sobrino Pepe Luis, precisamente, el protagonista de la corrida del Corpus de 1984, con la Prensa de nuevo al timón del evento. El entonces joven diestro había decidido encerrarse con seis toros de Gabriel Rojas. Pero el hijo del Sócrates de San Bernardo pasó con más pena que gloria en este empeño. Eso sí, su nombre iba a quedar ligado a la fecha y la década algunos años después, en 1989, actuando junto a Parada y Pareja Obregón para lidiar otro encierro de Rojas. El segundo, llamado ‘Estudiante’, prendió a Pepe Luis espectacularmente. El pitón le entró por el muslo y le llegó al abdomen. La impresión del percance, calificado de muy grave por los médicos, fue tremenda pero, afortunadamente, pudo salir adelante.

La cosa no pintó mucho mejor al año siguiente. José María Manzanares, que amagaba con reaparecer después de una brevísima retirada circunstancial, aceptó el reto de volver a enfundarse el vestido de torear en el Corpus de 1990. El festejo se preparó con esmero, incluyendo una amplia cobertura previa de la prensa especializada que no logró interesar al gran público. El alicantino, tan identificado con la plaza de la Maestranza, debió sufrir un auténtico bajón moral al plantarse en la puerta de cuadrillas aquel 14 de junio –ataviado con un precioso terno de terciopelo grana recamado de flores de oro- y comprobar el desolador aspecto de los tendidos. Se habían escogido sendas reses de las ganaderías de Juan Pedro Domecq, Samuel Flores, Gabriel Rojas, Jandilla, Torrestrella y Torrealta. Pero el ‘Manzana’ no fue capaz de dar ni una vuelta al ruedo...