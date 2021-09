Un gran encierro de El Parralejo

Vaya por delante el dato. La novillada de El Parralejo brindó un encierro de precisa presentación para Sevilla y apto para soñar el toreo; para cortarle seis o siete orejas y salir lanzado de la plaza de la Maestranza. José Moya Sanabria, uno de los hombres fundamentales para entender la historia reciente de la sociedad y la economía sevillana , puso uno de sus últimos empeños vitales en formar esta vacada que ahora pasta en los predios serranos de Monte San Miguel, el viejo solar del marqués de Aracena que reinventó Aníbal González con moldes regionalistas. Pepe Moya ya no está pero sus toros –encastados en la mejor sangre Domecq y cuidados por Rafael Molina Candau- quisieron hacerle un justo homenaje en la plaza de Sevilla. Qué sitio mejor...

Pero Perera también lo consiguió apurando a un sexto –seguramente el más espeso del notable envío- que estuvo a punto de mandarle al hule cuando trataba de comenzar su faena toreando de rodillas. Antes lo había recibido con una accidentada larga cambiada que no fue a porta gayola por culpa de la distracción del utrero, que salió cruzado y a su aire ¿Qué le podemos contar? Que se mostró firme, entregado, sin fisuras, siempre cruzado y sabiendo que no podía desaprovechar la ocasión . El novillo acabó desinflándose y haciendo hilito pero Perera, a pesar del bajón argumental de su labor, ya había congeniado con el público que volvió a sacar los pañuelos. Ya le había cortado una oreja al tercero. Con la del sexto fueron dos. Usó sus mejores armas. Y le salió bien.

Dejamos para el final el esfuerzo de Jaime González-Écija, ganador del breve circuito andaluz de novilladas que se celebró en 2020. El ecijano también había sido, involuntariamente, el encargado de despachar la última res brava lidiada en la plaza de la Maestranza antes de que el covid mandara todo al garete. Tuvo delante un segundo bronco y con movilidad que no era apto para florituras pero sí demandaba una pelea en su terreno, con sus reglas, que Jaime no siempre supo afrontar. Tampoco llegaría a encontrar el acople, más allá de algunas intermitencias, con el excelente quinto que formó un auténtico descalzaperros después de derribar con estrépito y aires decimónicos. La faena no pasó de entonada. El novillo se fue con las orejas colgando.