Un monumento en bronce para recordar a Diodoro Canorea

La escultura, fundida en bronce, ha sido presentada este mismo miércoles en un multitudinario acto celebrado en la finca El Roque, solar de la ganadería de Soto de la Fuente. El evento, todo hay que decirlo, ha mostrado el poder de convocatoria de los organizadores. No faltaron toreros de la talla de Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’, Juan José Padilla, José Luis Parada, José Fuentes, Rafael Torres, Luis Parra ‘Jerezano’, Víctor Puerto o ganaderos como Eduardo Miura, Álvaro Domecq Romero, Victorino Martín, Aurora Algarra o José Murube, entre otros representantes de todos los estratos del mundo del toro. Eso sí: se echó en falta a sus familiares directos , aunque la empresa Pagés estuvo representada por su número dos, Pedro Rodríguez Tamayo.

El monumento que recuerda la memoria del empresario Diodoro Canorea Arquero es una rotunda realidad . Se trata del resultado de un proceso –abanderado por el empresario José Luis Cabeza, el popular José Luis del Serranito- iniciado hace más de cinco años al que sólo le queda una guinda imprescindible: la elección y/o autorización del definitivo lugar de emplazamiento. Los promotores de la escultura, que llevan trabajando todo este tiempo movidos por el afecto y el recuerdo del recordado gerente de la empresa Pagés, tienen claro ese sitio, que no sería otro que la placita en la que se levanta el monumento de Curro Romero, junto al coso de la Maestranza.

Las primeras intenciones de la comisión pasaban por ubicar el monumento dentro del recinto de la plaza de toros pero la Real Maestranza –propietaria del terreno- no terminó de encajar la iniciativa. Ahora se batalla por ubicarlo en la esquina del paseo de Colón y la calle Antonia Díaz, junto al monumento de Curro Romero. Ese emplazamiento sería competencia directa del Ayuntamiento de Sevilla. “Llevamos cinco años batallando para que este proyecto salga adelante. Queremos que se coloque en ese lugar porque merece el reconocimiento por lo que hizo por el mundo del toro y de la ciudad. Si no es en ese sitio, no merece la pena colocarlo. Es una pena que lleve cinco años tapados en casa del fundidor”, denunció José Luis del Serranito.