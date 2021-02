Veinte años de ferias y carteles (2011-2020)

2011 fue el año de la suspensión de la añorada Feria del Toro por problemas económicos que revelaron la escasa unidad del planeta taurino. No ha vuelto a abrir sus puertas... Los carteles de aquella temporada se desvelaron oficialmente el 4 de marzo presentando a Morante, El Juli y Manzanares como bases del abono. Los tres ases, inusualmente, estuvieron presentes en aquel acto. Juntos formaban la terna del Domingo de Resurrección. En esa rueda de prensa se habló del estado de la tremenda lesión de tendones de Manzanares, de los supuestos planes de Morante para encerrarse en solitario en Sevilla y hasta de ciertos movimientos de trastienda que colocaban a El Juli como líder de la torería. Pero aquella feria acabaría ofreciendo otros titulares históricos: los dictó el mejor Manzanares , indultando al célebre toro ‘Arrojado’ , marcado con el hierro de Núñez del Cuvillo, además de un Juli pletórico que cortó un total de cinco orejas y volvió a abrir la Puerta del Príncipe.

El marco de la recesión económica seguía pesando y se redujo una corrida y tres novilladas respecto al modelo anterior. Al final la feria volvió a marcarse a fuego con el nombre de Manzanares, que acabó con el cuadro el Viernes de Preferia volando a alto, altísimo nivel, con una corrida de Victoriano del Río que marcó las diferencias. No hubo mucho más...

Una de las primeras noticias taurinas de 2012 fue la presentación del cartel que había pintado Manolo Valdés reivindicando la figura de Joselito ‘El Gallo’. El abono se desvelaría el 22 de febrero en una inusual y densa rueda de prensa que en algunos momentos tuvo aires de acto de contrición colectiva y taurina. El telón de fondo era la traumática y torpe gestión de los derechos de televisión impulsada desde el llamado –y efímero- grupo de toreros bautizado como el G-10 que abonaría la guerra que estallaría tres años después. Se habló de José Tomás, que había dejado colgados a los empresarios después de acatar sus exigencias; no hubo acuerdo con El Juli; ni siquiera se llamó a Perera...

Diego Ventura también asumió el reto con mejor resultado que Manzanares, que sólo salvó el empeño gracias a la gran faena cuajada a un toro de Juan Pedro Domecq en el filo de la navaja. Pero aquella feria acabaría pasando a la historia por la gloria y la tragedia de El Juli , que volvía a abrir la Puerta del Príncipe el Domingo de Resurrección, antes de resultar herido de mucha gravedad por un toro de Victoriano del Río que le impidió cumplir su compromiso con la corrida de Miura. Inesperadamente fue sustituido por Manuel Escribano, que se volvió a subir al tren del toreo después de cuajar de cabo a rabo a un excelente ejemplar llamado ‘Datilero’. Por cierto ese año no hubo televisión...

Los carteles de 2013 se presentaron un 15 de febrero con la sorpresiva presencia de José María Manzanares en el acto. El alicantino se encontraba el epicentro de su idilio con la plaza de la Maestranza. Valencia y Canorea desvelaron un abono –con Morante y El Juli como diestros base- en el que el alicantino asumía el reto de encerrarse en solitario con seis toros , incluyendo un ejemplar de Victorino Martín. Aquel año se seguía hablando de crisis y, de hecho, el serial volvía a reducirse en cinco corridas de toros con respecto a la temporada anterior. No fue la única encerrona que se programó aquel año.

“Supongo que son unos mandados pero vienen con un disco puesto y no quieren oír ningún argumento”, señaló el gestor en ese mismo almuerzo con los periodistas que arrojó un buen puñado de titulares. “ ¿Dónde está Manzanares? ¿Dónde está Julián López, Morante, Talavante, Perera?”, interrogó Canorea –que también envió a José Tomás al mismísimo Senegal- haciendo la lista exacta de los matadores de toros que firmarían en diciembre un comunicado por el que se descolgaban de su contratación en Sevilla. Estaban certificando, de paso, el definitivo estallido de esa guerra sin cuartel entre los principales estamentos del toreo. El telón de fondo, no se olvide, era un supuesto asalto empresarial a la plaza de la Maestranza que nunca ha quedado aclarado.

La presentación de la Feria de Abril de 2014 pesó como una losa. Se trataba de poner de largo el ciclo que Valencia y Canorea nunca hubieran querido haber organizado. En noviembre habían convocado a la prensa a un almuerzo, inicialmente distendido, que acabó acelerando la locuacidad de Eduardo Canorea. El empresario no hizo otra cosa que evidenciar las guerras larvadas que estaban a punto de estallar. Canorea desautorizó a los representantes de la Unión de Matadores -su presidente Juan Diego, El Fundi y Gómez Escorial- como interlocutores válidos de las conversaciones entre los coletudos y la patronal.

En 2015 no se habían arreglado las cosas. Morante amagó pero no terminó de culminar su acercamiento a la empresa que llegó a entablar negociaciones con todos encontrando una única negativa rotunda, la de Miguel Ángel Perera. En esa tesitura se produjo el inesperado anuncio de la reaparición de Espartaco, que volvería a vestirse de luces una vez más, la última de su vida, para darle la alternativa a su paisano y pupilo, el novillero Borja Jiménez. El gesto del gran maestro de Espartinas no dejaba de ser una suprema lección en medio del desaguisado que suponía una nueva ausencia del grupo de toreros rebelados del que ya se había descolgado José María Manzanares. Hubo algunas reapariciones –Rivera Ordóñez celebraba su vigésimo aniversario de alternativa- y otra vuelta puntual: la de Eduardo Dávila Miura para saludar el 75 aniversario de la lidia ininterrumpida de los toros de su familia en la plaza de la Maestranza.

En el resumen apresurado de aquella feria singular hay que escribir con letras de oro el nombre de Espartaco, que dio una lección de grandiosa figura y abrió la Puerta del Príncipe por sexta vez en su vida a hombros de sus compañeros de profesión. A partir de ahí hay que subrayar un nuevo trasteo de altura de Antonio Ferrera, perfectamente enhebrado a otro toro de Victorino Martín llamado ‘Mecanizado’. Manzanares, por su parte, se acercó a sus mejores fueros con ‘Encumbrado’, un gran ejemplar de Núñez del Cuvillo, seguramente el mejor de aquella feria que, entre otros sucesos, también contempló la feliz reaparición de Dávila Miura o la solvencia de Escribano con la doble ración de ‘miuras’ y ‘victorinos’.