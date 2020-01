¿Vuelve Talavante?

La información taurina experimenta un curioso y conocido parón de Navidad a Reyes. Pero ese apagón informativo no ha impedido que se propale un rumor que –aún está por ver- podría ser la antesala de la primera noticia de calado del año que se estrena. Ojo: los interesados aún no han dicho esta boca es mía pero, a falta de la preceptiva confirmación oficial, se quiere dar por hecha la reaparición de Alejandro Talavante con plaza, fecha, ganado y hasta ‘partenaire’. La primera voz la ha alzado –vía Twitter- el periodista charro Javier Hernández dando pelos y señales: la vuelta del ‘Tala’ se verificaría el próximo 11 de abril en la plaza de Arlés, en un presunto mano a mano con el joven diestro francés Juan Leal. ¿Está manejando Talavante los tiempos y el tratamiento de la información al estilo José Tomás? El de Badajoz –que no ha dicho aún esta boca es mía- también podría estar acariciando la idea de emular a su ídolo eligiendo contados escenarios, ciertos compañeros y fechas precisas como medio de elevar su caché. Esa pretensión tuvo mucho que ver en el enredo del bucle melancólico que le llevó a marcharse a por tabaco después de su fallido pronunciamiento –rodando en el bombo de Simón Casas- del otoño madrileño de 2018. Pero una cosa es lo que se pretende y otra muy distinta lo que dictan los públicos que, al fin y al cabo, terminarán de dar carta de naturaleza a esta presunta etapa profesional que podría inaugurar el inconstante diestro pacense el próximo Sábado Santo. No está de más recordar que antes de su eclipse, el tirón taquillero de don Alejandro era inversamente proporcional a esas astronómicas aspiraciones dinerarias que precipitaron su ruptura con la familia Matilla. A partir de ahí llegaron los cuarenta día en el desiero. Las cosas se confirmarán –o se dejarán de confirmar- muy pronto.