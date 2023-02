El cachondeo del servicio de atención al cliente de FNAC

Uno ya ha aprendido la lección y no vuelve a abrir un paquete sin grabarlo. La consola, a priori, por fuera parecía perfecta. Sí es cierto que tenía en el frontal un goterón de pegamento, como si se hubiese derramado algo y no hubiesen sido capaces de limpiarlo del todo. Puede ser entendible y lo dejé pasar.

Conecté los cables y encendí la consola. Lo primero que me escamó es que me salió un mensaje diciendo que se había apagado mal la última vez que se encendió la máquina. Imagino que en un servicio de atención al cliente saben cómo apagar la consola. No es difícil y te ahorras que pueda tener algún problema.

Estas consolas son como ordenadores y hay que crearles usuarios. Cuando yo la mandé, borré todos los usuarios creados. Cuando me vino, había uno creado. Entiendo que es necesario para poder trastear y ver los errores, pero hombre, no se tarda nada en borrarlo.

El remate ha sido cuando he querido meter un juego. El lector, que siempre ha funcionado a las mil maravillas, ha empezado a dar fallos y a no reconocer el disco. Me la han devuelto peor de lo que estaba.

Cuando escribí el primer artículo, hubo mucha gente que me trasladó sus problemas con esta empresa. Yo ya no escribo esto para que me arreglen la consola ni para que me den una nueva; ya no me fío de ellos. Lo hago para que no haya una próxima vez.

Yo me voy a quedar con un pisapapeles de 500 euros gracias a ellos, pero espero que esto les sirva para prestar un poquito de atención a sus clientes y tratarlos mejor.

Seguramente se hayan ahorrado 50 o 100 euros en el arreglo de la Play, pero ellos han perdido mucho más porque no pienso hacer ninguna compra más allí y voy a recomendar a todo el mundo que no pise esta tienda, al menos que quiera tener un pisapapeles caro y bonito.