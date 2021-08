¿Qué pasó con el Hielotrón?

¡Qué bien vendría con la canícula! Si no para patinar, al menos para tomarse una birra fresquita en ambiente fresquito. Como estamos ahora que si la tirolina desde Torre Sevilla hasta Torre del Oro, que si telecabina por aquí, unas playas por allá, en el río, que si dos rascacielos y no sé cuántas fantasías más, me he acordado de un proyecto de Proyectópolis que fue verdad: Hielotrón.

Cúpulas de lonas hinchables

Hielotrón estaba en la zona de Montequinto, término municipal de Dos Hermanas. No recuerdo haber ido allí, no he patinado en mi vida ni con patines normales de esos de hojalata con correas y ruedas, una vez que lo intenté casi me di un carajazo y desistí de aquel riesgo, asesorado por mi madre que la pobre veía peligros por todas partes. No veas si viviera y leyera los titulares que esta semana ha lanzado este diario sobre el Lorenzo que nos está envolviendo: que si el infierno, que si la cólera de Dios se abalanza sobre nosotros... Ella tal vez habría dicho “que sea lo que Dios quiera” o bien otra frase que lanzaba a veces: “Allá película”. La pobre, con este periodismo acongojante estaría que no daría pie con bolo, como también afirmaba de vez en cuando.

Cuando pasaba por la carretera veía allí esas cúpulas que fueron merecedoras del premio nacional de arquitectura, pero no entré en ellas y si entré fue un visto y no visto. Recuerdo Hielotrón no sólo por su originalidad en Sevilla y más en la Sevilla de 1976 sino porque fue la única vez que vi a una prima hermana rubia que tengo; es vasca, fruto del matrimonio de un tío materno y de su mujer que emigraron hace la tira de años desde Las Navas de la Concepción, en la Sierra Norte de Sevilla, a Bilbao. Mi prima vino a visitarnos y entonces la conocí. Sé que tiene varios hermanos, primos hermanos míos también a quienes no conozco de nada a estas alturas de mi existencia. Mi prima practicaba en Euskadi el patinaje sobre hielo y en cuanto se enteró de la existencia del Hielotrón allá que se fue, no sé ni cómo fue ni si la llevó alguien, el caso es que volvió muy contenta con la experiencia.

Todo un éxito

Sevilla no es tan provinciana como parece, en 1976 Hielotrón fue un gran descubrimiento para los sevillanos y localidades circundantes a la ciudad, muchos de sus habitantes se lanzaron a disfrutar de la novedad, con colas para entrar al recinto y hasta líneas especiales de autobuses para llegar a él desde el Prado de San Sebastián. Según me informa Laura Montes desde las páginas de Abc , “aquella magna estructura nunca vista antes en Sevilla y sus alrededores tenía una gran pista de patinaje sobre hielo en el centro y otras tantas menores rodeándolas, a las que se accedía por un sistema de pasillos. En el exterior, un amplio aparcamiento daba la bienvenida a los visitantes, que se contaban por centenares cada día en unas instalaciones que gozaban también de otras zonas deportivas para poder mantener el negocio durante todo el año, como picaderos de caballos o circuitos de motocross”. La misma periodista indica que “Hielotrón fue diseñado en 1971 por el arquitecto vallisoletano José Miguel de Prada Poole, experto en estructuras textiles, que firmó años después el conocido Palenque para la Exposición Universal de Sevilla de 1992”.

Todo un derrumbe

El sueño duró poco. Bastaron unas rachas de viento de unos 67 kilómetros por hora para que en febrero de 1978 las cúpulas se desmoronaran y aquello se desplomara sin víctimas. Ahora me pregunto qué clase de premio era el que se le entregó a una construcción que se viene abajo con un vientecillo de 67 kilómetros por hora. No me parece que sea tanto para una estructura de tal calibre, aquí en Sevilla estamos como los sombreros de paja, ni para el viento ni para el agua, en 1989 ya sabemos que voló la carpa donde se celebraba el nacimiento de Canal Sur y en cuanto al agua, cuando han caído buenas tormentas he visto husillos echar agua hacia fuera en lugar de tragársela en parte por la porquería que tenían dentro.

Dicen las crónicas que, inexplicablemente, la lona principal se vino abajo en cuestión de minutos, como fue de madrugada sólo tenemos al vigilante de turno como testigo principal. Ni el arquitecto se explicaba lo que había ocurrido puesto que, según afirmó, aquello estaba preparado para soportar vientos de 155 kilómetros por hora. El caso es que jamás se llegó a levantar la cúpula central, sólo alguna que otra menor y aquello se fue al garete.

Allí actuó el grupo Triana

El periódico La Semana , de Dos Hermanas , recogió así el derrumbe de Hielotrón: “Hielotrón desapareció del horizonte la pasada madrugada del 24 de febrero de 1978. Lo que el día de su inauguración (hace ya dos años) se publicitaba como “la pista espacial sobre hielo” era esta mañana un caos de lonas y estructuras metálicas derruidas. Según el guardia jurado, testigo de cómo todo se venía abajo, arreciaba un potente vendaval. Sin embargo, el arquitecto del moderno edificio, José Miguel de Prada, asegura desde Madrid sentirse perplejo: “Las rachas de viento en Sevilla fueron anoche de 67 kilómetros, y la estructura estaba diseñada para resistir vientos de hasta 150”, nos comenta. Es por ello que se está llevando a cabo una investigación para determinar porqué se ha venido abajo un edificio emblemático y supuestamente seguro, premiado con el Premio Nacional de Arquitectura en 1975. No se descarta la hipótesis de una rotura no detectada en la lona, un fallo eléctrico que hiciera disminuir la presión o incluso un acto vandálico”.

El rotativo añadía: “La inauguración de Hielotrón, el 13 de abril de 1976, supuso una feliz novedad en Sevilla, desde donde llegaban diariamente autobuses de usuarios desde el Prado de San Sebastián. También muchos nazarenos han hecho allí sus primeros pinitos en el novedoso deporte del patinaje sobre hielo. Situado en Montequinto, cerca del supermercado Meta, su perfil casi psicodélico llamaba poderosamente la atención desde la carretera de Utrera. Además de pistas de patinaje, estos dos años Hielotrón ha acogido galas de la Cruz Roja, campeonatos de judo, partidos de hockey sobre hielo, festivales infantiles, un mitin del PSOE e incluso un concierto del grupo Triana. En estos momentos su futuro es incierto. Volver a levantar la inmensa cúpula hinchable costará varios millones de pesetas”.

Y tan incierto entonces, ahora ya hace muchos años que su futuro es cierto que no ha tenido futuro, nos tendremos que conformar con las varias pistitas de hielo que aparecen en Navidad, menos da una piedra, aunque con todo este volumen de proyectos sui generis que pululan por la ciudad de la gracia cualquiera sabe, que ahora podría ser alcalde el que quería lanzar un autobús volante desde San Juan o Tomares hasta Sevilla, algo que nunca me ha parecido descabellado ni a la Junta del PSOE siquiera pero como al hombre, Sanz, le ha dado por estar en el PP y aquí hasta para una calicata de una calle se tarda tanto...