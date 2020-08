La necesaria unión de los políticos para poder salir adelante

La política española ya se puso imposible hace unos años y parece que no hay solución posible. Todo se hace desde las trincheras, todo se convierte en motivo de conflicto, cualquier cosa puede utilizarse para conseguir votos o para acusar a otros de ser miserables y tóxicos.

No se entiende bien por parte de los ciudadanos que el bien común se haya convertido en algo accesorio para los políticos; no se entiende que los políticos españoles no sean capaces de acordar lo fundamental para que el país funcione y no se encuentre de forma eterna al borde del precipicio; es increíble que la clase política sea tan limitada en cuanto a creatividad o empatía se refiere. No parece que el patriotismo que tanto nombra alguno de ellos sea prioritario. Todo está envenenado en la política española y ese mal se ha trasladado a una sociedad que se encuentra polarizada como nunca antes.

Ahora es Podemos la formación que veta a Ciudadanos. Dicen que si Ciudadanos se sienta con el Gobierno de la nación para acordar asuntos sobre los Presupuestos Generales del Estado, ellos se retirarán por entender que los recortes estarán asegurados.

Tal vez alguien tendrá que recordar al señor Iglesias que, se sienten ellos con el Gobierno o cualquier otra formación política, los recortes están asegurados. Parece que en Podemos no son capaces de recordar que desde Bruselas nos van a mirar las cuentas con lupa y si se entiende que existe algún desbarajuste (por muy sólida base social que exista) cortarán el grifo del dinero. Y desde esa situación de la que se parte tendrán que crecer los PGE.

Y el PP anuncia que si Podemos sigue en el Gobierno no firmarán acuerdo alguno. Otros que se instalan en el veto. Así es imposible.

Es más necesario que nunca que todos los partidos políticos se unan para afrontar está situación crítica que vivimos. Es necesario que olviden sus intereses partidistas, es necesario que tengan como único objetivo sacar a España de la situación en la que se encuentra.