La recuperación es cosa de todos

Parece que remite esta tercera y brutal ola de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Remite y no pueden relajarse las medidas que podrían haber funcionado hsta ahora. No deja de ser absurdo que, después de todo lo que ha pasado, algún político hable de ‘salvar la Semana Santa’; no deja de ser absurdo que la táctica política esté por encima de las necesidades médicas.

En cualquier caso, llega el momento de la recuperación. Las vacunas harán su trabajo y la economía volverá a ser motivo de alegría. Y no será gracias a una clase política desgastada y sin un mínimo de credibilidad entre los ciudadanos españoles. La recuperación es cosa del pueblo español, sobre todo de los que hora sufren una crisis sanitaria desmesurada y sienten el peligro de una situación económica que acecha en los barrios más pobres, en las ciudades peor preparadas para estas situaciones. La recuperación en España es cosa de los españoles.

Una losa con la que cargamos desde hace siglos es la que se construye con nuestra falta de confianza, con esa creencia tan enfermiza que nos lleva a pensar que somos un pueblo desordenado, indisciplinado y cainita. El complejo de los españoles es inexplicable y está injustificado puesto que los logros de andaluces, vascos, aragoneses, gallegos o murcianos, han sido soberbios.

Durante el confinamiento, el pueblo español demostró saber cómo enfrentar una situación estresante y peligrosa. Hasta ahora, casi un año después, salvo las excepciones ya clásicas, la prudencia ha sido la norma. Otra cosa es que los mensajes confusos y contradictorios que llegan del Gobierno de España o de los autonómicos hagan que la fatiga y el hastío crezcan y difuminen una actitud ejemplar.

La confianza puesta en la vacuna es enorme. La que se pone en la clase política es mínima. Por tanto, toca confiar en todos nosotros, en los únicos que seremos capaces de sacar esto adelante.