Quieren tumbar definitivamente el régimen

Tal vez, Pedro Sánchez ha escuchado la frase de Winston S. Churchill que decía: «No siempre he estado equivocado. La Historia me dará la razón, particularmente si yo escribo esa Historia». Parece que la ha escuchado y la ha hecho propia porque de otro modo no se entiende cómo es posible que el presidente se siente a dialogar con cualquiera, llegue a acuerdos con cualquiera o se rinda ante el cetro de cualquiera a cambio de su apoyo para mantenerse en el puesto.

Es posible que la maquinaria propagandística de Moncloa arrase como suele suceder y los mensajes se queden clavados en las consciencias de los simpatizantes de Sánchez y de Iglesias. Es posible. Pero parece imposible que a millones de españoles se les intente hacer comulgar con piedras de molinos en algunos ocasiones porque la memoria es frágil pero no tanto.

El terrorismo de ETA fue brutal, criminal y generó un dolor y un sufrimiento apabullante entre los españoles. Los terroristas son asesinos despiadados que ejecutan a sus víctimas sin compasión y, lo que es peor, sin sentido alguno. Hay que recordar que ni uno solo de los objetivos políticos de la banda terrorista ETA se pudo alcanzar. Ni uno solo puesto que la sociedad española supo aguantar una lacra que pocos países en el mundo han tenido que sufrir. Ni uno solo aunque centenares de hombres, mujeres, niños y niñas, fueron asesinados a sangre fría. Y esta Historia es intocable, nadie la puede escribir de forma diferente puesto que es la que es.

Pedro Sánchez, presionado por Pablo Iglesias, ha logrado el apoyo de EH Bildu en el Congreso de los Diputados para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Y esa es una noticia verdaderamente mala. Con este acuerdo, el PSOE se diluye y se arrima a la zona más extrema de la izquierda española. Podemos es una fiesta porque saben que gobiernan en España. Los que apoyaron siempre el terrorismo se frotan las manos porque han conseguido tener verdadera importancia en la política española.

No han tardado mucho en comenzar a alardear de sus logros los diputados de EH BIldu. Oskar Matute ha dicho: «Les decimos con toda la claridad posible para quien quiera escucharlo y aún más, entenderlo, que hoy no acaba nada, hoy recién empieza todo». No sabemos qué es exactamente lo que empieza aunque nos podemos hacer una idea escuchando a Arkaitz Rodríguez Torres, actual secretario general del partido político Sortu y diputado por EH Bildu en el Parlamento Vasco, que decía en ese parlamento que llegaban a Madrid a «tumbar definitivamente el régimen, en beneficio de las mayorías y de los pueblos». Este nieto de jornaleros andaluces no se esconde.

La demolición del Estado tal y como lo conocemos parece un claro objetivo de Sánchez y su socio Iglesias. Y van camino de conseguirlo al ponerse en manos de amigos de la violencia terrorista y de independentistas catalanes. Veremos el precio que hay que pagar por ello.