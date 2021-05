Los pueblos de la Sierra Morena de Sevilla tampoco celebrarán sus ferias este año

Por segundo año consecutivo la Sierra Morena de Sevilla no celebrará ferias ni fiestas patronales en ninguno de sus diez pueblos. Así lo han hecho saber en el día de hoy en un comunicado conjunto elaborado por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Morena de Sevilla.

Los diez alcaldes y alcaldesa que comprende la comarca, Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, Las Navas de la Concepción y San Nicolás del Puerto han tomado esta decisión tras la reunión mantenida el pasado jueves 6 de mayo.

El consenso de las diez localidades

Nuevamente han decidido consensuar esta decisión dada la incertidumbre generada por la situación de crisis sanitaria COVID-19 y el cumplimiento de restricciones en la contención de la pandemia. En este sentido, aseguran, el Distrito Sanitario Norte de Sevilla se encuentra actualmente en Alerta 3, por lo que no se autorizaría la celebración de este tipo de eventos. Aún pasando a Estado de Alerta 1 ó 2, argumentan en el comunicado, la Junta de Andalucía no recomienda la celebración de los mismos. “Por lo tanto, desconocemos la situación durante el verano, considerando que con esta inseguridad en un tema tan importante como la salud de nuestros ciudadanos debe prevalecer la prudencia no poniendo en riesgo a la población en mayores contagios. En este sentido, hemos decidido no organizar fiestas mayores ni ferias como las conocemos”.

Alternativa a las ferias tradicionales

El pasado año el compendio de alcaldes y alcaldesa de la Sierra Morena de Sevilla también llevaba el tema de la suspensión a una de sus reuniones. En aquel entonces se acordó, al igual que este año suspender estos festejos. Ahora sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió el pasado año, se abre una puerta alternativa. Dicha alternativa pasa por la instalación de atracciones para los más jóvenes.

Un hecho que se justifica, además en la necesidad de ayudar a aquellos que año tras año montan sus instalaciones en los reales de la feria y que con la actual situación lo están pasando mal. Ello, claro está, con los preceptivos protocolos sanitarios.

Decisión instantánea

Por otra parte, el comunicado asegura que los preparativos para la organización de cualquier evento festivo como el de las ferias y fiestas comienzan en esta fase del año y, actualmente, es imposible predecir la idoneidad o no de estos eventos. Es por ello que los máximos mandatarios de estas localidades han señalado que la decisión había que tomarla en este momento “y todo aconseja que el mayor objetivo es la protección de nuestra gente ante todas las dudas”.

Por lo tanto, por segundo año consecutivo los pueblos de la Sierra Morena de Sevilla se quedan sin sus ferias o fiestas mayores, aunque es posible que el color de las atracciones, siempre con las debidas medidas, mitigue un tanto ese hueco que dejan estos eventos veraniegos tan esperados en cada localidad.