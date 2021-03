Educación en igualdad, una asignatura todavía pendiente en las aulas

Por otro lado, los libros de texto están mostrando una visión parcial de la realidad en la que las mujeres son excluidas sistemáticamente de las escuelas , propiciando también que no exista la igualdad dentro de la educación y dejen en inferioridad la posición de la mujer. Las niñas crecen pensando que no hay escritoras, historiadoras, científicas, pintoras , entre otras muchas profesiones, pero sí las hay . La inclusión de las mujeres es necesario para no privar al alumnado de una parte del conocimiento primordial, que es el derecho a conocer que la historia también la crearon las mujeres, no solo los hombres, porque lo que no se nombra no existe.

También hay investigaciones que muestran que el uso del espacio del patio por parte de niñas y niños no es equitativo . Los estudios muestran que el espacio del patio que ocupan los niños es superior al que ocupan las niñas. Mayte dice que, como no prohíbas el fútbol, los chicos acaban utilizando los mejores espacios del recreo y las chicas se van a los sitios periféricos para evitar los balones, dejando los sitios centrales a los chicos para su juego.

Una de las razones es la organización escolar en los colegios e institutos , en los que hay un 97,7 por ciento de profesoras en Educación Infantil, un 71,2 por ciento en Educación Primaria y un 55 por ciento en las enseñanzas de secundaria. Sin embargo, solo hay un 31,1 por ciento de mujeres directoras en los centros de Educación Secundaria y un 43,6 por ciento en los de Educación Primaria , según el último Informe Anual de la Coeducación en Andalucía. Mayte Padilla afirma: «Si hubiese igualdad en los centros escolares podríamos decir que hay un número equilibrado de mujeres directoras respecto al número de varones directores, pero no es así. La propia organización escolar no refleja el mismo papel para la mujer como líder que para el hombre ».

Mayte Padilla, catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, cuenta a este periódico la diferencia entre la escuela mixta y la escuela coeducativa. «En la actualidad tenemos una escuela mixta, en la que están los niños y las niñas. Este es el modelo que predomina, aunque haya todavía algunos centros que se dedican en exclusividad a uno de los géneros. Sin embargo, el hecho de que sea una escuela mixta no quiere decir que sea una escuela coeducativa. Una escuela coeducativa sería la que reconoce que las mujeres y los hombres somos diferentes y que por el hecho de ser chico o chica se nos asignan unos roles distintos. De esta forma, intentamos que esas diferencias no se conviertan en desigualdades y cuestionamos los roles para que el mero hecho de ser chica no me conduzca a unos determinados estudios, no me traten de una manera determinada o no me enseñen unas cosas distintas que a mis compañeros», explica.

Los niños no lloran, tienen que ser fuertes. Las niñas son sensibles y tienen muñecas. Los niños no bailan, juegan al fútbol. Las niñas llevan pendientes. Faldas para ellas y pantalones para ellos. Azul. Rosa. Pelo corto para los chicos. Pelo largo para las chicas. Pero ¿por qué es así? ¿Y si la sociedad dejase de imponer roles y estereotipos a las personas? ¿Y si los niños sí lloran y bailan, y las niñas no quieren llevar pendientes y no quieren jugar con muñecas? ¿Y si la educación fuese en igualdad y eliminase esos estereotipos por razón de sexo? Si los niños y las niñas pudiesen ver referentes femeninos en los libros de textos y más mujeres como directoras de los colegios, entre otros aspectos, entonces estaríamos hablando de coeducación -educación en igualdad- . Una educación libre de machismo, sexismo y, por tanto, violencias machistas . Una educación feminista que no trata diferente a los chicos que a las chicas.

El estudio «Olvidadas antes de ser conocidas. La ausencia de mujeres escritoras en los libros de texto en la enseñanza obligatoria» publicado en 2019 revela que solo hay un 7,51 por ciento de mujeres en los libros de la asignatura de Lengua castellana y Literatura de las editoriales Anaya, Edebé, Editex, Casals, Santillana y SM, mientras que de hombres hay un 92,49 por ciento. Por otro lado, el estudio «Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada» realizado en 2014 detalla que la presencia de mujeres disminuye a medida que los cursos aumentan de nivel y los contenidos ganan en profundidad . En la segunda etapa (3.º y 4.º de ESO) su presencia es menor (10%) que en la primera (1.º y 2.º de ESO), con un 13%. Además, su presencia no forma parte de la información relevante ni son protagonistas del relato general que transmite la enseñanza. De esta forma, este estudio argumenta que las bajas cifras en todos los bloques de contenido muestran que la presencia de las mujeres no es relevante ni como partícipes del relato histórico , ni asociadas a los conceptos que tienen que ver con el desarrollo científico o artístico.

El blog cuenta con contenidos sobre historia, economía, filosofía, lengua y cine. África explica que el objetivo es crear un banco de materiales y recursos TIC sobre el estudio de la historia de las mujeres lo más amplio y actualizado posible para que puedan utilizarlo cualquier persona, ya sea alumnado, profesorado o alguien que no sea del centro. «Este blog lo hemos visto como una necesidad para aportar un granito de arena a la ausencia prácticamente total de mujeres en los libros de texto, los programas y los contenidos», dice.

África cuenta que las alumnas de su clase «tienen mucho interés por los materiales, porque están conociendo a mujeres que no sabían que existían». También enfatiza: «El profesorado no puede elegir un libro en el que haya una igualdad en la presencia de hombres y mujeres porque no existe. La profesora de Historia del Arte y yo analizamos algunos libros y solo encontramos referencias a dos mujeres: una pintora y una escultora. No aparecía ninguna más. ¡Ni siquiera en el arte del siglo XX! Que hay muchas pintoras. No se mencionaba ni a Frida Kahlo. Ni una obra de mujer. Si quieres hablar de mujeres tienes que hacer tú los materiales porque no los hay».

Asimismo, África incide en la importancia de la formación del profesorado en feminismo y género. «No es suficiente tener un profesorado concienciando si no existe formación, porque ¿cómo vas a formar al alumnado si tú no sabes quienes son las mujeres? Nosotros en clase enseñamos lo que hemos aprendido. Lo que no hemos aprendido no lo podemos enseñar y nuestra formación es súper tradicional y convencional», afirma.

Coeducación sexual

La coeducación sexual también es una de las claves para que las aulas sean más igualitarias y, al igual que el profesorado necesita formación para poder tratar materiales coeducativos, también necesitan formación para poder abordar la coeducación sexual. Laura Marcilla, educadora sexual, explica a este periódico que no hay una coeducación sexual de calidad: «La educación sexual en la ley educativa aparece como un tema que habría que tratar de manera transversal, es decir, que en teoría habría que tratarlo a lo largo de muchas asignaturas durante el ciclo educativo, pero al final nadie lo hace en profundidad o depende de la buena voluntad del profesorado para incluirlo. Hay profesorado que sí está concienciado e incluye estos temas cuando puede y otros que no. Pero el problema viene de la falta de formación sobre sexualidad, por lo que cuando tienen buenas intenciones, interés y pretenden hacerlo no han recibido la educación necesaria. En la carrera de educación no hay asignaturas que trate la educación sexual, entonces claro, la buena voluntad y el interés no sirve de nada sin una formación detrás que lo respalde».