Las científicas olvidadas por el Efecto Matilda: «¿Y si Einstein hubiera sido mujer?»

#NoMoreMatildas, no más científicas invisibilizadas. Matilda Joslyn Gage es una activista norteamericana del siglo XIX que luchó por el sufragio femenino. Fue la primera en denunciar que a las mujeres científicas se les negaban sus aportaciones . Los méritos de sus descubrimientos pasaban así a algún compañero de investigación o incluso a su marido. Es por ella que surge el Efecto Matilda, un fenómeno al que puso nombre la historiadora de la ciencia Margaret W. Rossiter; que representa las discriminaciones que muchas mujeres científicas han sufrido. De ahí surge #NoMoreMatildas , una campaña para recuperar las figuras de todas las científicas que fueron invisibilizadas, como es el caso de la astrónoma Caroline Herschel , cuyos descubrimientos fueron durante años asociados a su hermano; Rosalind Franklin , experta en el uso de los rayos X que desveló la estructura del ADN con su «fotografía 51» y cuyo trabajo se le atribuyó a los científicos Wikings, Watson y Crick; o Lise Meitner , una de las fundadoras de la fisión nuclear y excluida del Premio Nobel, a diferencia de su mentor Otto Hahn. Mujeres que, pese a sus increíbles logros, han pasado a la historia como desconocidas.

Ahora, esta iniciativa impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) y con el apoyo de la Oficina del Parlamento Europeo en España, pretende conseguir mayor presencia de mujeres científicas en los libros de textos escolares, tanto en Primaria como en la ESO y Bachillerato, y fomentar así las aspiraciones profesionales de las niñas. «Estas mujeres serán un estímulo para despertar en las niñas una vocación científica y contrarrestar los estereotipos que desde edades tempranas anidan en sus mentes y les dicen que ellas son menos inteligentes y dotadas para las ciencias que los chicos», explica la iniciativa.

En este sentido, cabe destacar que diferentes estudios de la Universidad de Valencia y la Complutense revelan que en los libros de texto de la ESO solo hay un 7,6 por ciento de referentes femeninos y, en las citas de trabajos académicos, un 12 por ciento. A esto se suma que, según la UNESCO, el porcentaje de mujeres en carreras científicas es del 28,5 por ciento.

Carmen Fenoll, presidenta de AMIT, explica que el hecho de que tan pocas mujeres hayan pasado a la historia de la ciencia, a pesar de que existieron e hicieron cosas muy importantes, ha supuesto que «menos mujeres se plantearan la posibilidad de ser científicas ellas mismas». «Teniendo en cuenta que las mujeres son la mitad de la población y que no son menos capaces que los hombres, no sabemos hasta dónde habría llegado ya la ciencia si no se hubiese desperdiciado tanto talento y más mujeres hubieran dedicado su esfuerzo al avance del conocimiento», añade.