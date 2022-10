Del reencuentro de Pepe Luis a Morante, pasando por los toreros del Bosco

Esos problemas aún se hacen patentes en el brazo y la pierna del veterano diestro sevillano pero no le impidieron tomar la muleta con la mano izquierda para torear las becerras que le había preparado una de sus más íntimas y queridas amigas, la ganadera Rocío de la Cámara. Rocío puso un cariño y una sensibilidad especial en esa cita –casi secreta- que suponía un auténtico reencuentro personal y taurino para Pepe Luis , que estuvo muy bien amparado por Eduardo Dávila Miura en la placita de tientas que se eleva sobre la antigua marisma. El sentido del temple y la naturalidad no se olvidan. Gloria a Pepe Luis, a todos los toreros...

La celebración estaba precedida de una disparatada campaña electoral en la que las distintas cuadrillas de universitarios pugnaban –con un ingenio que ya quisieran ciertos colegiales madrileños- por hacer el mayor disparate, culminado en unas elecciones psicodélicas en las que se elegían a los mejores. Del final de la fiesta es mejor no hablar. Tras la distribución de los desvencijados trajes de luces que guardaba el propio Mayor llegaba la hora de la verdad... ponerse delante de aquellas vacas de Buendía, Pallarés o Benítez Cubero gracias al valor que infundían ciertos bebedizos espirituosos. Detrás de los apodos escogidos por aquellos aguerridos toreros ocasionales se encuentran nombres que hoy pululan con distinto éxito por el mundo de la empresa, la banca, el derecho, la medicina. Hasta de la prensa. Habían pasado muchos años pero los becerros de Soto de la Fuente se prestaron a la fiesta, animada por la colaboración del club de los Aficionados Prácticos y la presencia de los diestros Manuel Jesús El Cid, Eduardo Dávila Miura y Pepe Moral. Nunca hubo Colegio Mayor más taurino.

No fue la única cita íntima de la semana que se fue. La otra se había preparado el pasado sábado en El Roque, a dos tiros de Las Pajanosas, la dehesa serrana en la que pastan los ‘juampedros’ de la familia Soto de la Fuente. Un numeroso grupo de antiguos alumnos del Colegio Mayor San Juan Bosco, muñidos por Ricardo Sánchez Calso, se habían reencontrado para recordar los viejos y buenos tiempos, invocar a los que se fueron y poner a las plantas de María Auxiliadora lo que les dio y le quitó la vida sin importar canas, barriguitas, triunfos o naufragios, todas las muescas de la vida...

No pudo ser en Arenas de San Pedro. Las inclemencias meteorológicas frustraron la celebración de la que tenía que haber sido la corrida cien de Morante. Pero el diestro de La Puebla guarda aún un cartucho en la manga para culminar su particular homenaje a Joselito, primer torero que logró superar el centenar de corridas en una sola temporada. Es el festejo del próximo sábado, 29 de octubre, en el coqueto coso serrano de Ubrique. Es la última tarde que figura en la agenda del torero que redondearía así, a la vez que iguala la célebre marca si no surgiera ningún contratiempo, una temporada inolvidable, seguramente irrepetible, que ha estado sembrada de recitales antológicos.

La composición del cartel no se ha librado de vaivenes. Morante encabezaba una terna que completaban los toreros sevillanos Pablo Aguado y Alfonso Cadaval que, después de fracturarse el atlas en un entrenamiento campero, ha sido sustituido por el rejoneador onubense Andrés Romero variando por completo la anterior orientación del cartel. Bueno... El caso es que la dura lesión de Fon Cadaval, hijo del ‘moranco’ César, abre la puerta a algunos interrogantes. El joven matador persevera en una profesión en la que al final nadie regala nada. Cortó una oreja en abril a un gran ejemplar de Santiago Domecq. No le ha servido para navegar por el circuito en unos tiempos complejos en los que cuesta mucho sumar festejos sea cual sea la categoría de los matadores. En esa tesitura, con una agenda casi en blanco, inquieta mucho más la gravedad de un percance que pudo ser fatal. Ahí queda la reflexión...