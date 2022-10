Morante, en el club de las 100

El diestro de La Puebla alcanzará este sábado, previsiblemente, la cifra redonda del centenar de corridas toreadas en la temporada 2022. Será en la localidad abulense de Arenas de San Pedro; acompañado de los diestros Emilio de Justo y Ángel Téllez. La guinda del festejo la pondrá el becerrista salmantino Marco Pérez, el mismo chico que volvió del revés la plaza de la Maestranza hace una semana larga. Los toros que se lidiarán para cumplir esta cifra redonda pertenecerán a los hierros de El Pilar y Victoriano del Río.

Evidentemente no será el primero que pase ese rubicón; seguramente tampoco el último por más que los tiempos que vive la fiesta –y los que le quedan por vivir- no sean demasiados aptos para la lírica. De hecho, el empeño está acompañado de algunas connotaciones importantes si advertimos que la crema del escalafón difícilmente supera las cincuenta funciones cumplidas. El descenso vertiginoso de festejos ha obligado a Morante doblar en muchas plazas y aceptar contratos, escenarios y compañeros que no habría frecuentado en otras circunstancias. Pero la prueba está a punto de ser superada uniendo esa cantidad a una envidiable y regular calidad que ha convertido a José Antonio Morante Camacho en uno de los actores imprescindibles de la campaña subrayando su condición de torero histórico; uno de los mejores de nuestra vida...

El propio matador ha declarado en varias ocasiones que no volverá a enfangarse en una vorágine parecida. No habrá una temporada similar aunque ya se sabe que es mejor no repetir aquello de nunca digas nunca jamás. El ejemplo de Joselito El Gallo, su más íntimo referente taurino y vital, ha latido en este reto taurino, profesional y personal que además se ha saldado sin ningún percance de consideración más allá de un puñado de dolorosas volteretas.