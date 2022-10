Espartaco: seis décadas de un figurón del toreo

Recordar a las grandes figuras también nos sitúa en el tiempo y las circunstancias en las que se movieron y nos hace constatar –reloj no marques las horas- que los años pasan para todos y para todo. El toreo se movió en un medio social y económico muy distinto en aquellas dos últimas décadas del siglo XX. Siempre corremos el riesgo que creer que lo que nos rodea es inmutable, eterno... pero todo es susceptible de hacerse añicos en una milésima de segundo.

La perorata viene al pelo de los tiras y aflojas que están presidiendo las negociaciones de las retransmisiones de las ferias del primer circuito por parte de Canal Toros y la patronal taurina. Ya hemos hablado de ello pero conviene insistir. La ventana que aún tiene abierta la plataforma Movistar es necesaria. En el mundillo se habla desde hace tiempo de los problemas económicos para mantener la oferta; también de la caída del número de abonados y la competencia de ciertas soluciones piratas.

Es la pescadilla que se muerde la cola: el abonado no cuenta con un calendario cerrado de retransmisiones al comienzo de año y contempla, según va transcurriendo la campaña, como se van cerrando las distintas ferias sin demasiado orden y concierto. El ejemplo de Sevilla está cercano: el empresario llegó a decir que de tele, nasty pero el acuerdo se cerró a los dos o tres días, al borde del primer toque de clarín. No, ésa no puede ser la mejor imagen para el sector. Tampoco que se anden contando los duros al borde del comienzo de la Feria de Otoño de Madrid que, por ahora, se ha quedado sin el concurso de las cámaras.