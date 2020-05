Joselito: honores y honras de infante...

El velatorio se extendió hasta la mañana del martes, día 18 de mayo, en coincidencia con la publicación en ABC de la crónica de Gregorio Corrochano en la que se detallaban los pormenores del festejo de Talavera... y algo más. El escrito merece ser desmenuzado y relacionado con los antecedentes de aquella corrida en el que tanta y tan interesada parte había jugado el crítico talaverano. Más allá de narrar la tragedia, el periodista aprovechaba las columnas del prestigioso diario para hacer un asombroso ejercicio de exculpación que sumaba a un indisimulado e innecesario afán de protagonismo que ya abordamos en la tercera parte de este serial que suma, con ésta, cuatro entregas. Corrochano no dejaba de sacar pecho –poniéndose una nueva medalla por la presencia del torero en su pueblo natal- al advertir del llenazo de la placita de Talavera en la que Joselito fue aclamado “como se recibe al artista que les hace el favor de ofrendarles su arte; dándose perfecta cuenta de su papel de favorecidos”.

Pero el escritor aportaba –sin que nadie se lo hubiera pedido- su propia versión del proceso organizativo del evento, comenzando con la legitimación de la oscura ganadería local escogida. No era otra que la de su propia tía, la famosa viuda de Ortega. La vacada la gestionaba su primo Venancio Corrochano. Pero eso es lo de menos. “Como acerca de la organización de esta corrida se ha fantaseado tanto”, argumentaba el crítico, “voy a referirlo con todos los detalles que yo conozco, por mi parentesco con los ganaderos”. Corrochano desgranaba los pormenores de la gestación de aquel ‘meeting’ familiar “sin que a ninguno, ni remotamente, se nos ocurriera pensar en Joselito”. ¿Para qué dar tantas explicaciones? El crítico seguía marcando su punto de vista sin llegar a esbozar en ningún momento el verdadero motivo presencia de Joselito en su pueblo natal. Todo obedecía a un plan para congraciarse de una vez por todas con Corrochano, colmando –al menos- su vanidad para que cesara la feroz campaña de desprestigio que había emprendido dos años antes.

Es la misma vanidad que trasluce en los últimos párrafos de su crónica, recalcando el “entusiasmo” del pueblo de Talavera –su pueblo- por la presencia de la gran figura. “Éste fue el proceso que siguió esta desdichada corrida de Talavera, en la que no tuve más intervención que la de recomendar a Larita, que no fue, y poner al empresario Leandro Villar en relaciones con mis paisanos para que le facilitaran su gestión” argumentaba Corrochano que, con Joselito de cuerpo presente, aún aprovecha los renglones finales para seguir echando balones fuera. “Lo cuento a título de curiosidad, y al mismo tiempo para aclarar algunas informaciones que pudieran interpretarse mal. No por otra cosa, ni por salvar responsabilidades que no existen. ¿Puede ser culpable, ni su mayor enemigo, de la tragedia de un torero?”, finaliza la crónica. Evidentemente no se puede culpar a Gregorio Corrochano del trágico final de Joselito. De ninguna manera. Pero sí hay una certeza irrebatible: José estuvo en Talavera para congraciarse con el feroz crítico que, con el torero aún sin enterrar, parecía estar más interesado en limpiar su expediente que en cantar al coloso caído. Pues ésa es la verdad. Escrita está...