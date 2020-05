¿Por qué toreó Joselito en Talavera de la Reina? (Segunda parte)

Corrochano no dejaba de ser la fachada visible de un complejo e interesado proceso de acoso y derribo contra el coloso de Gelves abordado en la primera parte de este especial. Pero toca rebobinar de nuevo. Gallito afrontaba los últimos años de su vida atenazado por tres angustias: el tremendo e insoportable peso de la púrpura; los vericuetos y las zancadillas en su relación correspondida con Guadalupe de Pablo Romero –con la que planeaba casarse después de una retirada obligada, indeseada y precoz impuesta por Felipe de Pablo Romero, padre de la joven- y el fallecimiento de su madre, la gran Gabriela Ortega, piedra angular de aquel ‘gallinero’ de la Alameda de Hércules que estaba en proceso de desmantelamiento a comienzos de 1920. Sólo había una prosaica razón: Joselito se encontraba ‘poniendo’ un nuevo piso como futuro hombre casado que nunca sería.

Los toros previstos para la ocasión pertenecían a una modesta ganadería local, propiedad de doña Josefa Corrochano , la famosa viuda de Ortega y tía del ínclito don Gregorio. La vacada estaba representada por su hijo Venancio que era, además, el organizador del festejo. El propósito del tal Venancio no era otro que dar salida a una corrida cinqueña que no se había podido lidiar el año anterior en Albacete por las inclemencias meteorológicas. Joselito sabía que ofrecerse a torear ese festejo –alimentando el ego del cronista ante sus paisanos- podía ser la manera definitiva de meterlo en la canasta y cortar de una vez por todas la feroz campaña periodística que ponía la guinda al resto de angustias que arrastraba el torero sevillano.

Fue así como se forjó –tal y como relata Aguado en ‘El Rey de los toreros’- el almuerzo del torero y el plumilla de Talavera de la Reina en el restaurante madrileño de La Estrecha para sellar la paz. Joselito ya había preparado el parte el terreno brindando un toro a Torcuato Luca de Tena, director de ABC, a finales del año anterior. En esa tesitura a Corrochano no le quedó más remedio que tomar la manga para escuchar al matador en el que había volcado tantas y tan injustificadas iras; y se iba a dejar regalar lo oídos... José contaba con información privilegiada. Conocía punto por punto –gracias al papel de agente doble de Ignacio- los detalles de la gestación de esa corrida de Talavera de la Reina en la que, ojo, se encontraba involucrada parte de la familia del propio Gregorio Corrochano.

Con ese panorama, adobado de la indisimulada y ácida inquina del ínclito crítico toledano, José se marchó a Lima para cumplir la única –y gozosa- campaña americana de su vida. Aquel ventajoso contrato había quedado aparcado un año entero por la irremediable enfermedad de su madre pero la amable vida limeña y las aventuras de la ida y la vuelta al nuevo continente le mantuvieron entretenido y disipado en esos meses a caballo entre 1919 y 1920. El día de su santo, a punto de estrenarse la primavera, desembarcó finalmente en Cádiz, ciudad a la que le unían tantos lazos familiares. Le esperaba una multitud enfervorecida y un puñado de parientes que se lo llevaron de juerga. Sólo le quedaban quince días para iniciar la última temporada de su vida , el domingo de Resurrección de 1920 y en la plaza de la Maestranza en la que no había toreado en todo 1919, refugiado en ‘su’ Monumental.

Sánchez Mejías ya era fijo en ese cartel que andaba preparando Venancio, el primo de Corrochano, para la festividad de la Virgen del Prado, patrona de Talavera. No había presupuesto para mucho más aunque después de barajar el nombre de otros toreros de poco fuste se llegó a poner sobre la mesa los de Rafael El Gallo y Larita, sugerido –según propio testimonio- por el propio don Gregorio. Pero la definitiva entrada en escena de Joselito cambió los planes iniciales. El diestro de Gelves, fiel a su estilo, tomó las riendas de la organización. Venancio Corrochano –seguramente bien apercibido por su primo- cedió la batuta al ganadero Leandro Villar, hombre de confianza de Joselito.

El torero de Gelves se comprometió a torear por mil duros, la mitad de su caché medio en aquellos años. Esas 5.000 pesetas se reunieron a través de una cuestación entre el comercio local, al que se vinculó en el empeño. No hay que olvidar lo que podía suponer la aparición estelar de Gallito en la Talavera de la Reina de 1920. Se trataba de un impresionante acontecimiento que podía servir para colgarse algunas medallas... Pero aún quedaba un fleco importante: la composición del cartel. Joselito, distanciado de su hermano Rafael por su informal vuelta a los toros, lo quitó de en medio. También al modesto Larita. El festejo, definitivamente, quedaría en mano a mano entre Ignacio y José. La implicación de Gregorio Corrochano, al que no se puede culpar de la desgracia aunque sí se le puede afear que echara balones fuera tras la muerte del torero, no podía ser más evidente. La suerte estaba echada...