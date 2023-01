La temporada 2023 calienta motores

La pretemporada bulle como no se recordaba desde hace tiempo. No, no hay que situarse en el momento inmediatamente anterior a la pandemia para palpar esta efervescencia que no se conocía desde el crack inmobiliario que, entre otros efectos colaterales, también aceleró una profunda crisis taurina: fango aprovechado por las huestes ‘anti’ para chapotear y pregonar su dudosa mercancía. Pero ésa es otra historia... El caso es que las primeras ferias de la temporada –Valdemorillo, Illescas y sobre todo Castellón y Valencia- ya están puestas negro sobre blanco.

Hay para todos los gustos; también para distintas valoraciones. Y de muestra un botón: las combinaciones de la capital de La Plana vuelven a ser evidencia del cortoplacismo y la cortedad de miras de cierto sector de la patronal taurina. El cartel presentado demuestra poco pulso, escaso sentido de la actualidad y poca visión de futuro. Las ausencias de Pablo Aguado y Emilio de Justo son simplemente pasmosas...

Pero los carteles de la feria invernal de Valdemorillo sirven para hacer otras lecturas. Más allá de la calidad que se le quiera otorgar, el hilo de la feria enseña esos cambios sociales y demográficos en los que el toreo funciona como espejo. Hay quién podría echar de menos el aire de oportunidad que tenía el ciclo madrileño en otros tiempos pero ni el pueblo ni la plaza son ya lo que fueron. No pueden serlo. Aquella bizarra y gélida feria en la portátil de las chimeneas respondía a una idiosincrasia perdida, hasta a un estrato del toreo que ya no existe.