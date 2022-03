Morante: más de 100 corridas

Sobre la mesa en la que se sentó Joselito, rodeado del mobiliario que perteneció al coloso de Gelves, José Antonio Morante Camacho rubricó el contrato número 100 de una temporada que, sobre el papel, no se parece en nada a ninguna de las que había afrontado hasta ahora. Morante fue el torero de 2021; indiscutiblemente. La ecuación de regularidad, calidad y compromiso le despegaron del resto de la tropa de coletudos en un año de prodigios que redondeó con el emocionante faenón de Sevilla, el pasado uno de octubre.

Después de ese contrato número cien se han firmado otros, dando forma a una campaña que ascenderá a los castillos y también bajará a las cabañas. El diestro de La Puebla no tendrá empacho en variar radicalmente de ganaderías, compañeros y escenarios para llevar el pulso de la fiesta a los rincones más recónditos. A la fórmula no le faltan detractores –todo es objeto de discusión en esta vida- pero a Morante no se le pueden negar algunas premisas: ese renovado sentido de la responsabilidad con su profesión y la capacidad de crear ilusión en un año que –ahora sí- va a recuperar la normalidad global en el aspecto taurino.

Ahí están esas tardes prometidas en Guijuelo, Arganda del Rey, Villaluenga del Rosario, los guiños a encastes y ganaderías alejadas de la primera línea... Fechas, plazas y carteles que difícilmente encajarían en el tacticismo de un escalafón viciado que ya anda demasiado trasnochado en el puente de mando. El empeño de Morante está lleno de riesgos. Él lo sabe perfectamente. Pero el torero asume el reto en el mejor momento artístico de su vida –posiblemente también en lo personal- y podría escribir nuevas páginas para el recuerdo en un año que, no se olvide tampoco, ha firmado hasta seis tardes en la plaza de la Real Maestranza.