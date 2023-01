Pendientes de los carteles de Sevilla... y Madrid

Una vez más –y las que haga falta- hay que invocar a Ortega. Los carteles de Madrid no dejan de ser un reflejo de la sociedad a los que están destinados. La isidrada hipertrofiada basada en combinaciones bizarras ha dado paso a una apuesta por las figuras como base . El nuevo modelo ya tiene sus detractores y el búnker de la afición venteña –cada vez menos influyente por más que siga haciendo ruido- se revuelve en tertulias y redes clamando por la desaparición del antiguo tramo torista. Todo está por ver pero la única evidencia será, como toda la vida de Dios, la cuenta que arrojen las taquillas. El Madrid de 2023 no es el de los 80 y 90.

Y mientras esas combinaciones sevillanas siguen cociendo a fuego lento, los carteles de la Feria de San Isidro ya son de dominio público marcando una senda que, más pronto que tarde, tendrán que asumir el resto de grandes empresas. En las exigencias del mundo actual hay que anticiparse, golpear primero... Las combinaciones de Madrid –hubo lugar para la sorpresa hasta el último momento- ya las conoce la Comunidad, las maneja la prensa y serán presentadas en una gala que deberá estar a la altura del acontecimiento que sigue siendo la mayor feria del mundo. No queda otra. También conviene valorar con sentido realista y visión de futuro las reformas de fondo y forma en un abono que ha reducido su metraje , modificado su argumento y hasta ha introducido descansos semanales que aliviarán el peso del serial.

El alumbramiento de este nuevo San Isidro arroja otros titulares. Uno de los más trascendentes es el de la cuestión televisiva. La empresa Plaza 1 ha optado por dejar en el camino a la plataforma Movistar Plus apostando por un melón por calar en lo taurino que atiende al nombre de OneFootball. La emisión, dicen, sería vía internet. ¿Tendrá consecuencias para la viabilidad del antiguo Plus? No sería de extrañar... a los tiras y aflojas de las grandes empresas con la plataforma televisiva se unen los bandazos para anunciar las distintas ferias que impiden fidelizar a un abonado que se ve obligado a pasar demasiadas mangas para ver lo que quiere ver: los toros. El calendario de emisiones tendría que estar cerrado, ser público y notorio antes del comienzo de cada temporada. La presencia de los toros en la tele, aunque sea de modo restringido, es una necesidad imperiosa. Pues veremos en qué queda todo...