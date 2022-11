Seguimos hablando en ‘plata’

Está siendo una de esas comidillas en un otoño taurino ayuno de grandes noticias. Ya habíamos hablado de los vaivenes de las cuadrillas en una información anterior que necesita de la puntualización del propio picador Cristóbal Cruz que ha emitido un comunicado para dar su propia versión de los hechos. El varilarguero utrerano llevaba más de media vida en las filas de Morante de la Puebla pero se enteró de su cese a través de un mensaje de whatsapp. “Ya hace unos años que podría estar jubilado, pero por petición expresa de José Antonio he permanecido en activo hasta este momento” señala el veterano jinete en dicho comunicado en el que también habla de “discrepancias personales y profesionales que han desembocado en esta situación”. De hecho, añade el piquero, a raíz de la corrida que torearon el 2 de octubre en Úbeda decidió parar. Ahorraremos los detalles; tampoco se habla de ellos en ese documento...

Cristóbal Cruz anhela, como tenía previsto, retirarse de la profesión la próxima campaña. Visto lo visto no podrá ser a las órdenes de Morante que, según narra su ya ex subalterno, había insistido a éste para que siguiera en activo pasada la edad habitual de jubilación en los hombres de plata, que es a los 55. De los 36 años que cuenta como profesional ha pasado 28 picando a las órdenes del diestro de La Puebla que también ha prescindido de otro clásico de su cuadrilla, el tercero Javier Sánchez Araújo. Esos cambios evidencian tensiones que no suelen trascender del ruedo al tendido. ¿Han pasado factura los miedos y los esfuerzos de cien corridas toreadas al trato personal entre un puñado de hombres que conviven codo a codo durante tanto tiempo?

El asunto es extrapolable al entorno de Manzanares. Hace tiempo que, lejos de sí mismo, no se le ve a gusto en la cara de los toros. ¿Esa desazón afecta a la relación con su gente? En Sevilla, por San Miguel, terminó de hervir el agua. Mambrú y Duarte decidieron aquel día no acompañar al alicantino al siguiente compromiso, en la plaza de Talavera. La cuadrilla, y la convivencia, estaban rotas. Algunos meses antes, en el Puerto de Santa María, ya se había marchado Chocolate, uno de los clásicos de aquel dream team de plata de ley –Trujillo, Curro Javier y Blázquez a pie con ‘Choco’ y Barroso a caballo- que ya es sólo historia.