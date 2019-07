Casi un millón de conductores andaluces conduce sin ver bien

Pese a que no es obligatorio contar con un juego de gafas de recambio en el coche, sí lo es usar lentes correctoras, que pueden ser gafas o lentillas, si en el carnet de conducir indica que el titular lo necesita para circular. No obstante, a menudo por dejadez o bien porque el coste de renovarlas suele ser alto, no son pocas las personas que se ponen al volante sin tener totalmente claro el campo de visión. De hecho, los andaluces superamos estadísticamente en un 8 % la media nacional.

Según los datos publicados en el Anuario Estadístico de la Junta de Andalucía, en 2018 hubo 4.840.648 conductores censados en la comunidad. El último estudio «in vivo» Visión y Conducción, realizado a una muestra de más de 3.200 conductores de toda España y analizado por la Universitat de València, arroja que de esta cifra, al menos un 17 % (aproximadamente 960.000 conductores) tienen problemas de visión a plena luz del día.