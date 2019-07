Los nuevos ‘crossover’ de Audi: el A1 citycarver y el Q3 Sportback

Audi ha dado a conocer en los últimos días dos novedades en su gama. El A1 citycarver ha sido el último en llegar. Está basado en el A1 Sportback (la carrocería de cinco puertas, que es la única que se comercializa en esta segunda generación del A1), con cambios estéticos y mecánicos para hacerlo más versátil en caminos de tierra. No obstante, quien adquiera uno no puede esperar grandes cualidades todoterreno, porque no dispone de ningún tipo de función especial para avanzar por terrenos resbaladizos y solo estará disponible con tracción delantera.

Es fácil distinguirlo por los paragolpes específicos (con protecciones especiales en color negro o aluminio), por la calandra, los pasos de rueda y las taloneras. Las llantas más pequeñas disponibles son de 16 pulgadas y los neumáticos tienen más diámetro, lo que unido a una suspensión específica, permiten que el A1 citycarver tenga 40 mm más de distancia al suelo para evitar obstáculos. Estará disponible desde finales del verano. Si se pide con el paquete Dynamic, la amortiguación es regulable en dureza a través de un mando en el que se pueden seleccionar varios modos de conducción. Por el momento no hay información sobre el precio de partida ni los motores que podrá tener.