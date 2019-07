El feminismo somos nosotras

Demasiado bien está el Partido Socialista, con Carmen Calvo Poyato de vicepresidenta del Gobierno y diciendo tonterías cada dos por tres. Las más gordas las dice sin hablar, solo con gestos, como cuando se encogió de hombros el día que quiso dar a entender que hay un Pedro Sánchez como presidente y otro cuando aún no lo era, que no sé cuál era más torpe. Si hacía falta poner a alguien en la vicepresidencia del Gobierno con la cara como el mármol de Macael, Sánchez acertó plenamente. Doña Carmen se ha vuelto a lucir con lo del feminismo, que, según ella, es cosa de la “geneología socialista”, así, tal cual, con sus faltas de ortografía y todo. “No, bonita”, dijo. ¡Ay, si lo llega a decir Santiago Abascal! Lo de bonita, aclaro “Nos lo hemos currado”, soltó también la política cordobesa. No se lo curraron las mujeres en la Revolución Francesa y luego afloró otro feminismo revitalizado en los movimientos sociales del XIX, con millones de mujeres luchando como jabatas. No, se lo han currado los socialistas, aseguró Calvo, aunque la histórica abogada socialista Victoria Kent fuera partidaria de posponer el derecho de la mujer a poder votar, en 1931, hasta que la II República tuviera un recorrido. “Hacen falta unos años”, dijo. ¿Hasta que las mujeres demostraran que podían ser dignas de votar, tanto como los hombres? Menos mal que Clara Campoamor puso las cosas en su sitio con un discurso impresionante, y las españolas pudieron votar. La utilización que hacen a veces unos partidos y otros del movimiento feminista raya a estas alturas lo vergonzoso, como ocurre con el machismo, el Orgullo Gay o la violencia de género. ¡La pasión que le pone Inés Arrimadas a lo del Orgullo Gay! Pone la piel de gallina.