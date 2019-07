La ROSS y «sus» abonados

La opinión recabada de algunos abonados antiguos, es contraria a la huelga de la ROSS. Y se divide en cuatro grupos. 1º) Los que la tachan de cobarde por utilizar a los abonados obviando otros medios de presión que no "les gustan" 2º) Los que la califican de inoportuna: realizada a los pocos días de aprobarse una importante subvención extraordinaria y cuando se abre el periodo para sacar los nuevos abonos (nos han dicho algunos que no los renovarán) 3º) Los que la califican de irresponsable al no medir sus consecuencias y generar un clima de hostilidad, desconfianza y confrontación que no es el más apropiado para patrocinadores, benefactores y colaboradores del conjunto 4º) Los que la califican de borreguil al plegarse a las decisiones de CCOO sin valorar otras realidades. Por cierto ¿cómo es que se dice en los comunicados que el Comité de Empresa es la "entidad gestora" de la ROSS? ¡Nos lo expliquen!

Hoy, solicitamos de las Administraciones dos medidas. 1ª) transparencia para formar mejor nuestra opinión, Deberían informarnos sobre el régimen laboral de los músicos y su grado de cumplimiento así como sobre el régimen económico de los mismos y sus particularidades. 2ª) El nombramiento de un Comité Artístico integrado por algunos de los primeros de cada grupo orquestal. Y es que el Comité de Empresa no debe entrar en asuntos que le son ajenos (v.gr. la calidad de los directores)

Algún empresario nos ha hecho llegar su pesimismo sobre la continuidad de la Orquesta. Al parecer CCOO tiene fama de conseguir muy buenas prejubilaciones para los trabajadores mayores de 55 años y muy aceptables indemnizaciones para los más jóvenes, aunque sea a costa de la desaparición de la empresa. ¿Es eso lo que quieren los trabajadores-artistas a los que tanto admiramos?