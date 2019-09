Mentiras, verdades y decir ‘te quiero’ en Whatsapp

Existe una opción en whatsapp que permite eliminar los mensajes enviados. Escribes, envías, te arrepientes, eliminas. Y es posible que no sea leído por el receptor aunque no es seguro. Yo, por ejemplo, he visto mensajes notificados que luego se han convertido en un bonito ‘Este mensaje ha sido eliminado’ al intentar volver a leerlo en el chat correspondiente.

Antes esto no era posible. Me refiero a cuando escribíamos cartas a mano y las enviábamos por correo. Lo escrito, escrito quedaba. Por eso el grado de reflexión antes de escribir era mayor (creo yo); por eso las cartas eran tan respetadas. Lo escrito, escrito quedaba. Un ‘te quiero’ se hacía eterno, servía para siempre. Ahora, los ‘te quiero’ se difuminan con el arrepentimiento veloz y, ni siquiera, sabemos dónde van a parar. O no. Tal vez todos leemos muchos de esos mensajes que nos envían y borran casi al mismo tiempo. Tal vez nos hacemos los tontos porque nos da pena que lo poco que nos dicen se pueda borrar sin consecuencias.

Lo escrito, escrito quedaba y era sagrado. Todo lo que perdura tiene su propio altar. Por eso, hoy, casi nada crece en un templo; por eso, casi nada, importa. Nos conocemos a través de una pantalla (algunos dicen que es complicado encontrar pareja mirando una pantalla; me gustaría verlos en un bar de copas intentando ligar como se hacía antes; eso era arriesgar, eso sí era vivir al límite cada noche de fiesta). Hablamos a través de una pantalla (mirar a los ojos es mucho más intenso, más emocionante). Escribimos y borramos sin dar importancia a lo sagrado de la palabra. Antes, lo escrito, quedaba escrito. Ahora, no sabemos qué pasa con esas palabras. Hemos convertido lo importante en cosas de cuarta categoría.

Amores prematuros, odios exagerados, amistades eternas reducidas a la nada... Mentiras efímeras o verdades ocultas por siempre jamás. No lo podemos saber.