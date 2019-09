España necesita un Gobierno con urgencia

España necesita un Gobierno de manera urgente. Esto es algo indiscutible y que ningún líder político se atreve a negar. Pero necesita un buen Gobierno, firme, capaz de afrontar las difíciles situaciones que se dibujan en el horizonte. La sentencia del juicio del procés que dará a conocer el Tribunal Supremo las próximas semanas será, sin duda, un detonante para que los independentistas catalanes vuelvan a crear tensiones y para que los políticos que los representa en el Congreso de los Diputados se pongan en contra el Estado y, por tanto, de todos los españoles. El Brexit provocará problemas económicos en el Reino Unido aunque toda Europa se verá afectada gravemente. España sentirá el impacto con dureza. Y este asunto allanará el camino a una crisis económica que ya se intuye puesto que la desaceleración es evidente en buena parte de los países occidentales y todos los indicadores señalan malos tiempos.



España quedó muy tocada a raíz de la anterior crisis económica y no se han realizado los cambios necesarios para resistir otra depresión económica de gran importancia. Resistiría mal una nueva hecatombe.



Por todo ello, España necesita un Gobierno de manera urgente.



Pedro Sánchez intenta seducir a Pablo Iglesias con medidas y más medidas que incluyen algunas que Unidas Podemos podrían firmar como propias. Además, les ofrece entes públicos de cierta importancia como son la Agencia Tributaria, Radio Televisión Española (RTVE), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o el Boletín Oficial del Estado (BOE); por lo que Unidas Podemos quedaría fuera de las comisiones delegadas y no podría bloquear el Consejo de Ministros aunque manejaría presupuestos y cierta cuota de poder. Además, Sánchez trata de garantizar el control con la creación de una Oficina de Cumplimiento del Acuerdo dependiente del Ministerio de Hacienda y la creación de comisiones de seguimiento.



Pablo Iglesias ha reclamado durante las últimas semanas un gobierno de coalición. Eso o elecciones generales. Veremos qué dice ahora. Lo cierto es que la situación en la que se encuentra la formación morada es delicada y de enorme debilidad respecto al PSOE. Es posible que Iglesias se humille de nuevo puesto que una repetición electoral, según las encuestas, perjudicaría mucho sus intereses.



El gran problema es que algunas de las medidas que el PSOE propone son inviables puesto que la financiación parece imposible. Pedro Sánchez promete sin dejar claro de dónde saldrá el dinero para hacer posible una cosa u otra. Y, en ningún caso, parece que se hayan tenido en cuenta las amenazas que llegan. Decir que el problema de Cataluña se resuelve con diálogo después de lo que se ha vivido durante los últimos años parece casi pueril. Querer mejorar la educación pública, la sanidad pública, las pensiones públicas o cualquier otra cosa pública, es maravilloso, pero proponer brindis al sol no parece que sea serio. Si a todo esto le sumamos la falta de confianza que han demostrado las dos formaciones de forma recíproca, la pésima relación entre los líderes de PSOE y Unidas Podemos y que la aritmética parlamentaria no garantiza un Gobierno estable; si seguimos sumando que depender de independentistas catalanes y vascos; o tener que claudicar ante los que aún defienden lo que hizo ETA durante décadas; si sumamos todo el escenario se convierte en un cóctel muy delicado y muy peligroso para España. Es el mal menor. Pero es un Gobierno.



Tal vez, si el presidente en funciones hiciera una oferta coherente a Albert Rivera esto se solucionaría y la estabilidad necesaria que se lograse ayudaría a afrontar las tormentas políticas, sociales y económicas que llegan.