El mejor jazz andaluz tributa al 28F

Desde hace muchos años el Día de Andalucía conmemora la celebración del referéndum sobre la autonomía en 1980. Hereda, la jornada, aquellas manifestaciones -4D del 1977 entre otras- en pro de una Andalucía igual de derechos que otras nacionalidades históricas españolas.

Aquel 28F encontró la rebeldía de un presidente, Rafael Escuredo, en huelga de hambre contra una UCD. El extinto partido detestaba, no veía, una Andalucía liberada del yugo centralista. El 28F del 2021 fue triste, sentido, por la pandemia que ya mató a miles de andaluces. El actual Presidente emocionó sus palabras institucionales recordando los ausentes.

Los actos oficiales dejaron ramos de flores y se repartieron trofeos. En un Teatro de la Maestranza limitado sólo se aplaudió a los héroes que nos salvan y cuidan: bomberos, policías, guardias civiles, médicos, enfermeras, 112, protección civil... No hubo medallas para sus pechos y corazones.

Las mayores recompensas las dejó en casa el actual poder andaluz. Se auto-entregó medalla: a su Parlamento. O se la repitió a un Raphael que reinventó el Himno de Andalucía ensimismado. Hubo medalla para los Morancos trianeros, para no olvidar aquella Andalucía la que divierte de Pepe Suero. Dorantes, que universalizó el piano flamenco sin regatearle dosis de Jazz, no tuvo medalla. Al lebrijano no le bastaron sólidos apoyos del arte más emblemático para ser más profeta en su tierra. Otra vez será.

En el Espacio Turina (antiguo Teatro Álvarez Quintero), y en la Sala Silvio que recuerda al rockero de Los Remedios, el más florido jazz andaluz estaba a lo suyo. Había cónclave al modo Jazz de músicos de todas sus latitudes. Traían credenciales de talento y muchas ganas de hacer disfrutar al personal que casi llenó el patio de butacas con las limitaciones de aforo impuestas por la pandemia.