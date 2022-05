Histórico homenaje al beatle George Harrison en Sevilla

Fue en la tarde del día de ayer, a la sombra del patio de La Carbonería. En el mismo lugar en el que Antoñito Smash ensayara tantas veces. Y no solo él, porque la familia de Paco Lira ha sido cobijo fundamental para el movimiento musical andaluz desde los míticos años 60. No es de extrañar, por tanto, que la escritora Conchi Moya lo eligiera para presentar su extensa biografía sobre el mal llamado “Beatle tranquilo”, George Harrison. Porque consiguió congregar allí, por arte de birlibirloque, a un plantel de asistentes que rara vez se habían dado cita antes. Acompaña a la autora en su gira de presentación andaluza nada más y nada menos que el cantante de Los Íberos, Adolfo Rodríguez, que provocó uno de los momentos más emotivos de la velada arrancándose por Something con el acompañamiento de todos los músicos presentes. Que iban desde los hermanos Juan Carlos y Martín León, componente de aquella banda mood sevillana llamada Tiernos Mancebos, que vestían como Los Beatles e hicieron algo que los de Liverpool no lograron: pisar suelo latinoamericano. Enrique Sánchez, divulgador, coleccionista de Beatles y también miembro fundador de Los Escarabajos. También estuvo Javier Polo, músico madrileño conocido por formar parte de distintas bandas tributo a los Fab Four y por llevar la música del cuarteto por plazas de toda España con la única compañía de su guitarra. O la cantante Aida Vilches y Kike Sanz, virtuoso guitarrista sevillano recién retornado a su ciudad natal. Raro era que aquello no acabara, como pasó, en la jam session de un supergrupo del que lo propios Travelling Wilburys habrían estado orgullosos.

Y todo para dar calor en la tarde de ayer, más fresca de lo esperado, a Conchi Moya; la responsable de la magia que allí se creó. La presentó la periodista sevillana Marta G. Navarro, y ambas repasaron la singular estructura de la biografía, publicada por Sílex Ediciones y que ya ha alcanzado su segunda edición. Al Beatle silenciado o subestimado le tocó lidiar con los egos del grandioso dúo compositor formado por John Lennon y Paul McCartney. Con este título Sílex Ediciones amplía todavía más su colección musical, con un libro dedicado a la personalidad contradictoria y llena de ángulos de George Harrison. Un recorrido de más de quinientas páginas por la fascinante vida del músico, nacido en Liverpool en 1943. Destinado a ser un eficaz instrumentista en los Beatles, George Harrison rompió aquel esquema cuando decidió pensar por sí mismo y convertirse en el tercer compositor de la banda. Descontento con las extenuantes giras que tuvieron que acometer los Beatles, con su papel dentro del grupo y con la desaforada fama que les engulló, Harrison buscó respuestas en la espiritualidad y en la India y se alzó como compositor de melodías arriesgadas y diferentes. Curioso, innovador, precursor, amigo incondicional y terriblemente modesto, su carrera en solitario fue la primera de los cuatro en despegar de manera arrolladora. El éxito de su disco “All Things Must Pass” y el interés que despertó su “Concert For Bangladesh”, el primer macroconcierto solidario de la historia, supuso un enorme derroche de energía y creatividad y le colocó en primera línea del escenario, atrayendo todas las miradas, a pesar de su eterna intención de pasar lo más desapercibido posible.

Con portada del conocido ilustrador Alvaro Ortega, en “La luz interior de George Harrison” la autora comienza realizando un acercamiento a los Beatles desde el prisma de Harrison, para continuar con un exhaustivo recorrido por su carrera musical, reseñando y contextualizando todas sus canciones, tanto como Beatle como en solitario, además de analizar la multifacética personalidad del músico, llena de ángulos y contradicciones. Así, el libro se detiene en aspectos como sus casas y su faceta de jardinero, su pasión por la velocidad y la Fórmula 1, su eterna pugna entre el mundo material y el espiritual, su misticismo, su labor al frente de la productora de cine independiente más exitosa de los ochenta, su papel como icono de moda, además de referirse a sus amores, su familia y sus amigos. En palabras de la propia autora, a George Harrison lo que más le interesaba no era la música, sino la vida. Y ayer, el mundo de la cultura de Sevilla rindió homenaje, precisamente, a su existencia.

Sobre “La luz interior de George Harrison” se ha dicho:

“Cabe destacar el laborioso y pasional trabajo llevado a cabo por la autora, consistente en recabar y poner en orden copiosa información procedente de múltiples fuentes, entre ellas una muy extensa bibliografía, mientras era capaz de mantener el equilibrio necesario entre su visión de fan y la profesionalidad requerida para tan ardua tarea. El resultado es una amena e instructiva lectura”, Xavi Llop. Mondo Sonoro.

“No pierdan ni un segundo más y compren este libro, disfrutarán sin duda de una obra profunda y bien escrita, nada que envidiar a cualquier otra que venga del mundo anglosajón, y serán un poquito más felices, porque al acabar el libro escucharán las canciones de George y de The Beatles desde otro ángulo, un ángulo iluminado por la luz interior de Harrison”, Nicolás Hernández, músico granadino.

“Esta singular y emocionante biografía del artista británico, de aquel luminoso Beatle, es una maravillosa muestra de lo que se puede hacer con el buen gusto literario, con el buen gusto musical y con la destreza para explicarnos qué supuso el ‘apasionante paso por la vida’ de quien es sin duda una de las más señeras figuras de la historia del pop”, José Luis Ibáñez Salas, escritor.

“Autodidacta, comprometida, rigurosa y tenaz. Muy tenaz. En poco tiempo, Conchi Moya ha pasado de autoeditarse a publicar uno de los libros más amenos y originales de la literatura musical de los últimos años”, Mundo Miznait.