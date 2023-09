Ocaña, el sol que sigue brillando tras su muerte

Abundaba Barbancho en la puesta de largo de la obra que “Ocaña no defendía la libertad de los homosexuales, defendía su propia libertad y ser él mismo”. No era “un travesti sino un teatrero sin escenario”, que buscaba hacerse un hueco como artista, no como adalid de los derechos homosexuales, y que como artista global su escaparate no era el arte, “la exposición soy yo”, afirmaba. En este libro por tanto se reivindica al artista como pintor y perfomer – “lo que mejor hace son las performances” – y sobre todo como creador del personaje. “La mejor obra de arte de José Pérez Ocaña fue crear a Ocaña”.

Pero el volumen no es un libro de arte, sino una recopilación de ensayos. Hay en ellos firmas que lo conocieron y lo trataron, como Ventura Pons – autor del documental ‘Ocaña, retrato intermitente’, que titula su aportación al libro ‘Una película catalana hablada en andaluz – y Nazario – cuya aportación titula ‘Ocaña: chou, exhibicionismo y cachondeo’ –. Igualmente se incluye una entrevista a su hermano mellizo Jesús, realizada por Álex Ander.