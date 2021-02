Andrés Pérez Domínguez, el escritor de los espías

Es en realidad una nueva aventura de espionaje centrada por Gordon Pinner , personaje que albergaría ese otro yo de su creador. Es un joven periodista destinado en París en 1930. Pinner no negaba sus simpatías por la Revolución de Octubre que devino en una feroz dictadura estalinista y el culto al líder. También dio pan, cultura y trabajo a un pueblo doblegado por reyes sin escrúpulos. Pinner no dudará en infiltrarse en la comunidad de rusos exiliados en la capital gala cuando sus camaradas del servicio secreto soviético se lo pidan. Hablamos del ‘agente durmiente’ clásico.

Andrés Pérez Domínguez, en parte, es un constante participante en concursos literarios que acaba ganando. Por qué se presenta a tantos no sería un misterio si consideramos los mal pagado que está escribir en España, apenas da para llorar. Parte de la esencia está en los intereses del negocio editorial y de un duopolio (Planeta & Penguin). Fagocitarían los cánones de la calidad literaria sobre un marketing que sólo prima el best seller de dudoso sustento por lectores inteligentes. Los mejores ejemplos lo saben bien los compradores de libros compulsivos. La pandemia no rindió al mundo editorial, ni cansó a escritores como Andrés Pérez Domínguez que sobreviven con alientos de los premios, más lo que les deja Hacienda en el saldo bancario. Él mismo desmiente con sus trofeos que sólo gana convocatorias donde no hay identidad preconcebida o encargo descarado.

La lista de premios de Pérez Domínguez es amplia. El Max Aub 2000 (Ojos tristes), Ciudad de Coria 2001 (Estado provisional), Castillo-Puche (Los mejores años) y Tierras de León 2002 (Duarte), Luis Berenguer 2007 (El síndrome de Mowgli), Setenil 2009 (El centro de la Tierra), Ateneo de Sevilla 2009 (El violinista de Mauthausen), La Espiga Dorada 2009 (Los perros siempre ladran al anochecer).

Gordon Pinner, el falso periodista que fue agente del NKDV ruso, en La Clave Pinner nos sumergía en historias de espionaje. En Sevilla tiene o tuvo su base. Tiene mucho que contarnos en futuras aventuras pues Sevilla fue un nido de espías durante la guerra fratricida (1936-39) y la Segunda Guerra Mundial (1941-45) Además, su poco ponderado enclave geoestratégico al sur del sur europeo, su cercanía al pasillo naval del Estrecho de Gibraltar y ser capital autonómica de Andalucía le suman atributos.

Pérez Domínguez se documenta bien para construir sus relatos. Ya lo demostró contactando con policías en activo en Los Dioses Cansados hace pocos años. Con el currículum del escritor sólo esperamos que siga desde Sevilla relatando nuevas aventuras de un Pinner que ni se jubila, ni lo despiden, ni deja de olfatear objetivos, ni su creador parece atravesar los malos momentos que alcanzan a la cultura. Con Pérez Domínguez confirmamos que los buenos escritores nunca mueren.