Chaves Nogales, primer reportero de sucesos

La macro-edición tiene doble prólogo, con las firmas de Antonio Muñoz Molina y Andrés Trapiello . Además de la Diputación, la Universidad de Sevilla-US ayudó a que se sustanciara esta magnífica iniciativa, según recordó el reciente Rector Miguel Angel Castro. No se obvia que fue la institución provincial quien apostó -en primer lugar- por publicar en 1993 la obra completa de Chaves. El dato lo recalcaba Fernando Rodríguez Villalobos, su Presidente , en la presentación de los nuevos volúmenes .

La labor detectivesca de la Catedrática de Literatura y Doctora en Filología María Isabel Cintas Guillén fue esencial para que disfruten hoy de Chaves miles de lectores a los 76 años de su muerte en el exilio de Londres. Ahí reposa el sevillano en una tumba a la que le falta hasta lápida. No abordaremos tampoco en este trabajo la parte política del personaje, su militancia republicana, su mensaje neutral con rigor y esa ausencia de banderías que le caracterizó. Los fieles a este autor están de enhorabuena tras actualizarse su obra completa.

No entraremos aquí en analizar literaria y periodísticamente lo que suma Chaves Nogales . La biografía del torero Juan Belmonte (1935) es proverbial, está etiquetada en la maestría de ese subgénero literario que estudian universitarios hispanoparlantes en toda Europa y América Latina . Crónicas de enviado especial usando nuevas tecnologías de entonces desde los felices 20 del pasado siglo (teléfono y el avión) le convirtieron en un pionero mundial del ‘ nuevo periodismo ’ consolidado después con Wolfe, Capote, Walsh, Mailer....

#Infraganti se centrará en una de las obras más apreciadas y leídas de Chaves Nogales. ‘A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España’ (1937). Es un volumen fundamental para que cualquier lector salga de su trinchera ideológica sobre la triste guerra fratricida española (1936-1939). El autor logra que se alcance una visión más completa de la sinrazón de la guerra. El volumen lo componen nueve relatos independientes, redactados entre 1936 y 1937.

Cada uno de los capítulos se centra en un episodio de este periodo tan trágico de nuestra historia. Chaves hace de cronista a pie de batalla recabando testimonios vívidos de los bandos contendientes. Como hacía Margarita Landi (1918-2004) con el delito, la considerada pionera española en el reporterismo de sucesos en EL CASO e Interviú.

Este proverbial libro [A sangre y fuego] logra que ‘cada uno de los episodios haya sido extraído fielmente de un hecho verídico; cada uno de los héroes tiene una existencia real y una personalidad auténtica; cada relato es una obra maestra del periodismo’ según el blog leeresvivirdosveces.com donde se añade ‘La lucidez y la virtud para narrar acontecimientos estando dentro de ellos, sin la perspectiva que da el tiempo, parece asombrosa’.

Chaves no cejó en atender su vis de reportero de sucesos en otros dos recopilatorios de artículos La defensa de Madrid (1937) y Crónicas de la Guerra Civil, (1936-1939). Igualmente elaboró otros textos sobre el colaboracionismo nazi francés y la 2GM. A sangre y fuego se publicó por primera vez en Chile. El texto, de obligada lectura en universidades europeas y latinoamericanas y que se tradujo a numerosos idiomas, se dramatiza también en la radio. Ratifica que Chaves repetía la verdad, no la propaganda de los bandos contendientes. No inventó nada.

Por hacer esa crónica del hombre que estaba allí él mismo escribió que ‘había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros’. Fue Chaves un personaje auténtico, es decir, incómodo por independiente, convencido demócrata y freelancer. Trapiello recordó en la presentación de la Obra Completa de Chaves que desbarata con su legado las mentiras de franquistas y republicanos sobre la guerra.

A sangre y fuego acentúa, enfatiza, la crueldad y la locura que se implantó en toda España. Chaves la atribuyó en sus propias reflexiones ‘a la peste del comunismo y del fascismo’ que conocía bien por conocer la URSS tras la Revolución bolchevique y la Alemania nazi en sus primeros años. Añadía Chaves ‘no tener ninguna solidaridad con los asesinos: para un español quizá sea eso un lujo excesivo’.

El Profesor de Literatura en Universidad de Salamanca Javier Sánchez Zapatero comenta sobre esta obra de Chaves que ‘fue capaz de escribir [A sangre y fuego] un libro lúcido y cabal que no se casa con nadie y describe el horror en el que se convirtió el país durante la contienda. Sorprende descubrir la mesura y la imparcialidad de un autor que se autodefinía como pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria y que criticaba con la misma vehemencia las ansias exterminadoras de ambos bandos. Quizá por eso el escritor y periodista fue uno de esos que no sólo perdieron la guerra, sino también la historia de la literatura’. Pero, llamativamente, la Literatura lo acoge en sus mejores páginas con aplausos de insignes escritores que avalan a Chaves.