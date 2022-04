El ‘Jeta’, timador al que pillaron unos detectives

En el banquillo sentaban posaderas el apodado [ Jeta ] y un empresario. El último sobrepasado ante la posibilidad de ir a la cárcel 7 años, más multa y pagar la friolera de casi 500.000€, como pedía –únicamente- la acusación particular, la de El Jeta. La Fiscalía algo ínfimo, guiada por el sentido común.

La historia del juicio comenzó años antes en la plaza principal de una localidad de la provincia. En un bar El Jeta engarzaba copas para llenar su ocio de parado de larga duración . Inesperadamente llegó al bar su antiguo empleador, el último que le dio trabajo al caradura . El Jeta, sin preámbulos, le reprochó en voz alta la supuesta injusticia de no renovarle un contrato. El empresario entonces –educadamente- pagó su café intentando evitar polémicas estériles; decidió irse del bar. Cuando salía fue agarrado por su ex trabajador .

Aquel ingreso hospitalario sustanció una denuncia penal. Se anexaron dictámenes médicos privados que exageraban las lesiones, meses impeditivos y secuelas vitalicias para el trabajo de un pertinaz ‘parado’. El cotidiano de El Jeta le atrapó también con una férula desde el hombro hasta los dedos. Mínimo, mientras durara el proceso judicial. Cómo no, fue lento.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala al investigador privado como testigo creíble www.adaspain.com Su trabajo revela la verdad, no sus interpretaciones más parciales. El equipo de detectives que contrató la víctima de El Jeta tardó pocos días en desvelar su más preciado secreto.

En paralelo a los rumores que corrían desde y sobre El Jeta emergía su probable trabajo en la economía sumergida. El teatro que montó sería de cartón-piedra. Como sabemos el papel judicial es sufrido, lo aguanta todo. El imputado por las lesiones de El Jeta decidió contratar a unos detectives privados . La postverdad del ‘lesionado’ no le cuadraba a nadie. Dicho y hecho.

Mientras, al ‘agresor’ de El Jeta le costaba dormir. Percibía que podía ir a la cárcel por una pamplina. La pesadilla tenía además identidad, mote y profesionalidad . Su abogado le quitaba hierro a la desorbitada acusación particular sobre la de fiscalía. El dolo era muy relativo, pero el riesgo de una condena abultada rebelaba a un hombre que jamás mató ni a una mosca.

Ese mismo video, tras alegatos vacuos del abogado de El Jeta, pidió que se viera el Ponente de la Audiencia. A la concurrencia se le derrumbó la palabrería de un letrado que defendía lo indefendible. Una Magistrada tuvo que esconder los labios con su mano ante las carcajadas del personal cuando al detective-declarante le preguntó el Magistrado Márquez si la víctima de las lesiones tenía un mote en el pueblo.

El investigador fue al grano, con la Verdad: El Jeta... Las risas en la sala ya eran poco convencionales. El dueño del sobrenombre daba dinero por un hoyo.... ¡Le habían pillado en plena faena; su historia se derrumbó como unos naipes!

La decisión de la Audiencia hizo Justicia plena. Una multa leve por una falta, más mínima indemnización por una baja de dos días por la fisura. La sentencia tumbó por completo el paroxismo del Jeta. Se evidenció también que hay Traumatólogos-perito para cualquier re-interpretación de pruebas diagnósticas, análisis o radiografías. El de El Jeta no logró vincular una lesión leve con el síndrome operado en quirófano. Su Máster en Valoración de daño Corporal no le sirvió de mucho para vender dictámenes ‘a la carta’ tras no lograr plaza en la sanidad pública. Aquel médico sin argumentos era conocido en los ambientes judiciales.

El galeno de la víctima de El Jeta era una Traumatólogo que vivía en el quirófano operando manos y piernas. Explicó, pues lo sabía de primera mano, con excelencia el fraude que se intentó consumar ante la judicial presencia. Es decir, el gol que quiso meter un ‘jeta’ pillado que se ve tiene fobia al trabajo. Ya no exhibe la férula. No le hace falta....