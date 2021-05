Francisco Vidal, de comisario nazareno al Senegal

Vidal será Jefe Adjunto en un proyecto de la Comisión Europea que lideran Francia y España . Trabajará con mandos policiales de Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Mali y Níger. Hará bueno al polaco Stanis³aw Jerzy Lec cuando escribió El amor a la patria no conoce fronteras ajenas

Dos Hermanas, la principal metrópolis de la provincia sevillana, no sólo quedará huérfana de un jefe policial con plaza en propiedad que abandona. Se aplaza así cubrir carencias y liderazgo en la cúpula policial de la Jefatura de Andalucía Occidental . Hoy hay 13 de los 15 mandos interinos y escasean los comisarios. Los mejores o no vienen, o se van. Como Vidal.

Lo oficial intenta trasmitirnos lo políticamente correcto . El traslado del Comisario-Jefe de Policía Nacional en Dos Hermanas Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig a Senegal se despachó telegráficamente. El curtido profesional se integrará en una misión europea para combatir las mafias de migrantes en países emisores del África Occidental . Él hará su particular Dos Hermanas-Dakar , como otra Comisaria sevillana que nombraron primera Jefe de Policía Nacional en Asturias .

Las recompensas que obtuvo Vidal en su carrera no le fueron regateadas tras dejar sello profesional en los destinos que ocupó. Se hizo acreedor de Tres Cruces al Mérito Policial (dos rojas, pensionadas), Una al Mérito Militar y otra al Aeronáutico y otras otorgadas por la Unión Europea tras su paso por Palestina ( EUBAM ) e Bruselas ( EUJUSTLEX ).

El historial policial no es menos denso. Marida destinos en inteligencia, antiterrorismo y unidades de intervención. Los que curten en la calle. Estuvo un año en Palestina (Franja de Gaza) como Jefe de Operaciones de misión europea en la frontera con Egipto. Allí fue ‘fichado’ por la diplomacia de la Unión Europea. Desde Bruselas fue el responsable de EUJUST-LEX para Iraq (3 años) y de EUCO para Haití (3 meses)

La capital nazarena sabíamos que repite el voto masivo a Francisco Toscano. El carismático Alcalde es de los más longevos en el cargo de los españoles, desde 1983. Quienes le conocen jamás obvian su inteligencia natural, su capacidad de diálogo y su poderío. A su llamada responden en Moncloa, Zarzuela, embajadas, ministros, cúpula del PSOE -esté quien esté-, y del partido que sea. Es un desfacedor de entuertos que mejor no mirarle mal. Que se lo digan a Susana Díaz y sus acólitos.

Dos Hermanas tiene muchas rotondas, vecinos orgullosos, minorías integradas y mucha economía -en parte- emprendedora. Los polígonos que la circundan no dejan de abrir calles y levantar naves. La cara ‘b’ nazarena se esfuma por no se sabe qué razones. Parece que no existe corrupción local, pero la oposición a Toscano se denuncia o se pelea desde siempre. Nadie le tose a un Alcalde cuya agenda es un libro abierto y sin epílogo.

El crimen organizado, las mafias del narco foráneas o el veterano menudeo de ciertos barrios llegaron para quedarse. Es preocupante leer algunas noticias delictivas con la marca nazarena, aunque hay oscuros intereses. El robo en urbanizaciones destaca en las estadísticas junto a la comarca aljarafeña. El extraño asalto domiciliario que sufrió Casimiro Villegas y esposa que le condenó por repeler con su pistola a cinco ladrones el allanamiento fue en 2011. Pero ni fue el único, ni el último.

A Luis Villaverde, reputado Inspector-Jefe de la Policía Nacional que sustituye a Vidal al frente de la Comisaría de Dos Hermanas, le deseamos suerte en su nuevo empeño. La necesitará, como su ex jefe para laminar las mafias que traen migrantes desde África a las costas españolas. Vidal ha dejado estadísticas con el listón muy alto, tras más de cuatro años de eficiencia policial cocinada en exclusiva en Dos Hermanas.

A pesar de una exigua plantilla para la población nazarena en 2020, y lo que va de 2021, registró la primera posición española en detenidos por número de policías en la plantilla. Ese reto superado se debe al incansable y entregado trabajo de una Policía Nacional que merece, y necesita, aplauso. Por algo ese cuerpo está en los primeros puestos de instituciones más apreciadas por los españoles, según el INE.