Insumisos y objetores a la Mili, olvidados de la democracia

Recordemos que el Presidente Aznar (1996-2004) suprimió el SMO tras la avalancha de insumisos al mismo que colmataron las cárceles españolas. Su único delito fue el de no querer vestir uniforme bélico y aprender a matar a sus congéneres. Su antecesor, Felipe González (1982-1996), le confesó que los insumisos ‘ nos llevan a un callejón sin salida ’.

El siglo XX trajo revueltas obreras y guerrillas en el Protectorado de Marruecos . La ‘Semana Trágica’ en 1909 de Barcelona rebeló a progenitores de mozos de ir a aquella carnicería, antes del desastre de Annual (1921). Allí se coronó el declive militar español que ya entregó las últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipin as en 1898.

El Presidente Canalejas , en 1912, intentó paliar los agravios en el SMO. Fue ingenioso: Pagando 1000 pesetas se servían 10 meses; con 2000 pesetas, 5 meses. Los que no pagaban cumplían 3 años de SMO. Las pesetas de entonces eran de plata. Al alcance, la libranza, de muy pocos. Los más pudientes, los de siempre, se libraban.....

Aquellos tiempos registraron desvaríos hasta de políticos socialistas afrontando el clamor popular contra el SMO. Enrique Múgica , Ministro de Justicia, acusó a los insumisos de ‘ utilizar la objeción de conciencia para desestabilizar el Estado democrático y estar apoyados por los radicales y violentos ’. Advirtió que todo el peso de la ley caería sobre ellos. Múgica formaba parte del dogma de aquel PSOE que basculó sobre ‘OTAN de entrada, no’ para votar en referéndum lo contrario en 1986, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza de una paradoja que no integró a España en la denominada ‘estructura militar’ de una transnacional sustantivamente bélica. Fue creada exclusivamente para equilibrar al Pacto de Varsovia pro-soviético.

Durante la transición, se multiplicaron alternativas al SMO. El proyecto ‘ Voluntariado para el Desarrollo’ lo avalaron miles de firmas. Servicios civiles auto gestionados repartieron obras en Can Serra (Hospitalet de Llobregat), luego Bilbao, Madrid, Málaga, Tarragona, Vich y Valencia. En 1976 hay casi 500 objetores encarcelados.

Muerto Franco , los contrarios al SMO son objetores de conciencia desde tiempos del Presidente Suárez (1976-1981). Los más militantes conducían su insumisión al exilio lejos de la España que hiela el corazón según Antonio Machado . Un dato, de finales de los 70s y principios de los 80s, dimensiona el éxodo de insumisos al extranjero. En la Caja de Reclutas del Consulado español de Caracas había más mozos canarios inscritos que en el archipiélago, en el de Buenos Aires más gallegos que en su tierra natal. Quien suscribe no es neutral en este tema, constaba como ‘transeunte’ en la legación caraqueña, tras exiliarse en la capital venezolana aquellos años

Otra historia es la de Pepe Beunza. Estaba preso en Jaén desde 1971. Se niega a hacer la mili. El gobierno retira el segundo proyecto de la Ley de Objeción de Conciencia ante el rechazo de las Cortes. A Beunza le condena finalmente un Consejo de Guerra y lo encarcelan en Valencia . Protestas dentro y fuera de España multiplican el número de objetores. Hasta Cristóbal Halffter compone « Gaudium et Spes » en honor del insumiso en 1974.

En la crónica de objetores e insumisos al SMO hay un pionero y un credo que pagó cara su coherencia. Antonio Gargallo Mejía fue fusilado en Jaca el 18 de agosto de 1937 por negarse a incorporarse al Regimiento 17 . Era miembro de los Testigos de Jehová. Quienes profesan esa fe, que también les impide recibir sangre de sus coetáneos, poblaron castillos militares durante el franquismo muchos más años que el SMO exigía. Esa osadía, ante una dictadura implantada tras una guerra fratricida y liderada por el Generalísimo, sólo merece una placa de recuerdo en Cádiz, antigua cárcel militar, y algunos artículos. El ‘antifranquismo oficial’ no se detiene en tan valientes iniciativas no violentas y pacifistas

El SMO de la actualidad rige en pocos países de la Unión Europea (Grecia, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Lituania y Chipre). En Noruega y Suiza va por etapas y alcanza a la población femenina. Al incorporarse España a la OTAN sobre el papel se globaliza y mutualiza la defensa de los territorios soberanos, aunque incidentes fronterizos con Marruecos en el pasado relativizan los acuerdos vigentes.

La historia ‘oficial’ apenas recoge los aportes para la democracia y las libertades que aportaron objetores e insumisos al SMO. Estos sólo pretenden servir a su patria sin usar armas. La profesionalización del ejército es una realidad que capacitó más a sus miembros y le sumó operatividad.

Muchos expertos consideran que la privilegiada posición geoestratégica española podría haberse rentabilizado con políticas de neutralidad o disminución de fuerzas militares al mínimo como tienen Suiza o Noruega. Islandia es, junto a tres decenas de países-isla o pequeños estados, carece de ejército. Apuestan así por atraer inversores y fomentar la seguridad pública. Su soberanía territorial está intacta sin necesidad de medios disuasorios armados. El ejemplo de Costa Rica, país sin ejército desde 1948, sobrevive rodeada de guerrillas, refugiados, narcos, polvorines y guerras civiles. Panamá, sin fuerzas armadas, es otro país que desde 1991 no gasta un céntimo en un ejército que no considera esencial para defender su soberanía, amenazada por evidentes riesgos.

España, receptor de millones de turistas e inversiones foráneas, no es mal lugar para implantar una progresiva neutralidad sobre los apetitos y recursos bélicos. La política de compra de armamento de las potencias europeas, Rusia, China, EEUU o la India, por situar algunos ejemplos para equilibrar el cuestionado gasto militar desde que firmó ciertos tratados internacionales e integra la OTAN.

Las guerras del siglo XXI que conocemos no tienen ejércitos convencionales. Se libran en los mercados, internet, medios informativos y entidades financieras. Sucesivos acuerdos internacionales minimizaron hasta las armas nucleares. No obstante, los intereses de la industria bélica son patentes y palpitan en todos los despachos del poder y una economía global que causa daños locales y/o regionales. El sueño de un mundo sin ejército, ni guerras, no es una hipótesis. Es una utopía que marida con apostar y luchar por un mundo mejor. Cicerón ya lo vaticinó hace mucho: ‘Preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras’.