¿Qué titulares no han ido aún al vía crucis del Consejo?

La junta superior del Consejo General, que preside el cofrade Francisco Vélez, designará próximamente, más pronto que tarde, a la imagen que habrá de presidir el primer lunes de Cuaresma de 2024, que será 19 de febrero, el vía crucis de las hermandades y cofradías de penitencia de Sevilla. Este acto tuvo su germen en 1976, y desde entonces no ha dejado de celebrarse nunca, ni tan siquiera con la pandemia, si bien en ese caso no hubo traslado de una imagen a la catedral, pero sí se celebró el culto. Esta próxima edición será, pues, la cuadragésima novena, por lo que en 2025 se cumplirán las bodas de oro.

Haciendo un repaso por las imágenes que no han sido designadas aún, o que no han presidido este ejercicio aún habiendo sido elegidas (caso del Santo Entierro por la lluvia en 1986), la lista, en la que ya no hay ningún titular de la madrugada del Viernes Santo, quedaría conformada de la siguiente manera:

■ Viernes de Dolores: Pino Montano, Pasión y Muerte, Misión y Bellavista.

■ Sábado de Pasión: Divino Perdón, Padre Pío, Milagrosa, San José Obrero

■ Domingo de Ramos: Entrada en Jerusalén, Jesús Despojado, la Paz, Señor de la Sagrada Cena e Hiniesta.

■ Lunes Santo: San Pablo, Redención y Aguas.

■ Martes Santo: Cerro del Águila (los dos Cristos), Presentación al Pueblo y Bofetá.

■ Miércoles Santo: Carmen, Sed, Lanzada y Siete Palabras (los dos Cristos).

■ Jueves Santo: Exaltación, Cigarreras y Coronación de Espinas.

■ Viernes Santo: Soledad de San Buenaventura.

■ Sábado Santo: Sol y Santo Entierro.

No podemos dejar caer en el olvido que el Gran Poder es la única corporación que con su titular ha presidido dos veces el vía crucis, y que en este culto se rezan catorce estaciones y no quince, por lo que no se contempla la Resurrección. ¿Significa eso que la imagen cristífera de la cofradía de Santa Marina no pudiera ser elegida en un futuro? Sin embargo, participa en esta celebración todos los años como una hermandad más que es entre las de penitencia.