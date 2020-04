Alerta por el aumento de atascos en las cañerías a causa de las toallitas húmedas

«El WC no es una papelera». Ese es el mensaje que resume l a campaña que acaba de lanzar la Asociación Española de Operadores de Agua Pública y Saneamiento (AEOPAS) que aglutina a las empresas públicas que prestan el servicio de agua y saneamiento en las principales ciudades de toda España. La campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía que se encuentra confinada en sus hogares tras la declaración del estado de Alarma para frenar la propagación del coronavirus, pretende visualizar los problemas de tirar residuos al inodoro, en especial las toallitas húmedas, que durante la crisis han registrado un crecimiento exponencial de ventas.

“Desde la declaración de Estado de Alarma se han incrementado los atascos por el uso de toallitas húmedas, provocando atascos no sólo en la red pública, en las estaciones de bombeo o en las depuradoras, sino también en los hogares”, explican desde AEOPAS, por lo que era esencial que ahora instemos a las personas a que haga un uso responsable del inodoro y no arrojen residuos y en especial toallitas a su WC.

Los atascos en los sistemas de canalización de depuración y en las estaciones depuradoras son uno de los mayores problemas a los que se están enfrentando en la mayoría de las empresas de agua desde que se decretó el confinamiento en los hogares. Un problema que aunque ya se venía produciendo con anterioridad, se ha incrementado exponencialmente con el aumento del consumo de toallitas húmedas y la permanencia de las personas en sus casas durante la crisis sanitaria.

Los atascos en la red de saneamiento afectan al ciclo urbano del agua, con lo que ponen en peligro la salubridad de un recurso que es ahora más esencial que nunca, como recuerdan desde AEOPAS: “el agua de grifo es esencial para combatir el COVID-19: con ella te lavas las manos, te duchas, limpias y desinfectas tu hogar, la ropa, la vajilla..”.

Ojo a las toallitas que se anuncian como 'biodegradables', como explica el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez: "Estos productos están hechos de microfibras y microplásticos y pueden atascar las tuberías si las tiramos por el retrete, ya que pueden pasar hasta un mes en el agua sin degradarse". El portavoz de FACUA apunta que "No existe una certificación española o de la UE que identifique qué toallitas se pueden arrojar al WC, por lo que si algún producto incluye algún sello en este sentido sería no oficial y puede inducir a engaño". En definitiva, concluye Rubén Sánchez: "no se debe tirar ninguna toallita húmeda al inododo porque no se desintegran".

En el caso de Sevilla, EMASESA calculaba que los costes anuales para solventar los problemas causados por las toallitas húmedas que se tiraban al inodoro suponían más de 6 millones de euros, por lo que hace dos años realizó una inversión de 3,5 millones de euros para triplicar su capacidad de extracción de estos elementos de la red de aguas residuales. Según datos de EMASESA, el 50 por ciento de los residuos que llegaban a las estaciones depuradoras eran toallitas, llegando a sumar la alarmante cifra de 1.000 toneladas en el año 2018.