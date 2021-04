El declive de los insectos

Ignasi Bartomeus, investigador de la estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Departamento de ecología integrativa, lleva años tratando de entender cómo las comunidades ecológicas responden al cambio global. Su investigación se centra en comunidades de plantas y polinizadores en un tiempo en el que el declive de polinizadores es alarmante para la vida como la conocemos en la actualidad en nuestro planeta.

-Desde hace años se está constatando un dramático declive de las poblaciones de insectos en Europa. ¿La tendencia es preocupante?

-Documentar las poblaciones de insectos no es nada fácil, por que no hay información de base. Por tanto, es muy difícil saber qué especies y dónde están sufriendo un declive con detalle. Sí sabemos que, a nivel general, muchas especies están reduciendo sus poblaciones. Tenemos una señal de alarma clara, y es un momento clave para revertir este patrón. Yo creo que aun no es tarde para actuar, pero el tiempo corre deprisa.

-Hay estudios científicos que acreditan que 7 de cada 8 insectos voladores han desaparecido de los ecosistemas. ¿Qué consecuencias tiene esta pérdida de especies?

-Hay muchos ejemplos donde las poblaciones de algunos insectos se han desplomado. Esto es muy serio, por que los insectos, pese a estar infrarepresentados por acciones de conservación, son la base de muchos ecosistemas. Muchos insectos polinizadores (abejas, moscas, mariposas...) son básicos para la reproducción de las plantas; los insectos depredadores (escarabajos, avispas...) son controladores de plagas; otros insectos son detritivoros incansables que se aseguran que no se acumulen desperdicios. Eso sin contar que están en la base trófica de reptiles, pájaros, murciélagos, y otros pequeños mamíferos.

-¿Cuáles son las causas de este declive y extinción de polinizadores?

-Las causas son comunes a casi todos los animales. La destrucción de hábitats naturales o seminaturales para cultivar o construir ciudades es el factor más importante a día de hoy. El efecto de productos químicos, incluyendo insecticidas diseñados para matar insectos, suma presiones extra para los insectos que pueden adaptarse a vivir en hábitats humanizados. Además los insectos son ectotermos, es decir que no regulan su propia temperatura, por tanto, el cambio climático ya esta afectando sus poblaciones y en el futuro cercano puede ser la causa principal de su declive. Para rematar, el traslado de especies exóticas a nuevas partes del mundo, incluyendo patógenos, amenaza el equilibrio de los ecosistemas que han coevolucionado sin esas especies durante milenios.

-¿En España hay estudios y datos sobre las poblaciones de insectos? ¿Tenemos datos de lo que está pasando aquí?

-Respecto a polinizadores, tenemos un gran desconocimiento general en la península y a duras penas sabemos qué especies existen. La poca evidencia existente muestra luces y sombras. Por un lado, los abejorros de Picos de Europa han tenido que migrar en altura para adaptarse a las nuevas temperaturas y muchas especies están en receso. Un estudio que hicimos en Valladolid comparando poblaciones de abejas de los años 80 con las actuales mostraba un declive en de hasta el 40% en algunas localidades. Sin embargo otras localidades mejor conservadas en la misma zona casi no habían perdido espacies. Otros lugares como la Sierra de Cazorla parece que mantienen muy buena salud en cuanto a los polinizadores se refiere. Por tanto, depende de la conservación de la zona y el grupo estudiado encontramos una heterogeneidad de respuestas. Para la mayor parte de Andalucía, simplemente no tenemos datos.