La Junta sobre el puente de la SE-40: «Esta obra no es una prioridad para el Gobierno»

"No hay límites presupuestarios para otras comunidades autónomas cuando le interesa al gobierno central, quedando claro que esta obra no es una prioridad para el gobierno de Pedro Sánchez. A los andaluces, y en particular a los sevillanos, se les niega soluciones que son viables en otras comunidades", ha remarcado la consejera, defendiendo de nuevo que la opción del túnel "es totalmente factible desde el punto de vista técnico" y no hay "argumento técnico" para desecharla.

"La Junta considera que todos los proyectos estratégicos requieren un consenso social y un diálogo previo con la sociedad y con los sectores afectados, cosa que en este caso no ha ocurrido", ha agregado.

Además, en un marco en el que el Gobierno central tiene contratada la revisión y actualización técnica de los tramos de la SE-40 comprendidos entre Espartinas y Valencina de la Concepción y entre Valencina y Salteras; Díaz ha alertado de que "en sus más de cinco años de Pedro Sánchez en La Moncloa, no ha licitado ni un sólo kilómetro de la futura ronda" y "ha vivido de las rentas de gobiernos anteriores, que terminaron el tramo Almensilla-Coria, y dejaron avanzado el tramo Alcalá-Dos Hermanas".

"Lejos de acelerar, ha aletargado la solución para superar el paso por el río Guadalquivir entre Dos Hermanas y Coria del Río, desechando la opción del túnel, y ni siquiera ha sacado a concurso (de obras) ninguno de los tramos que, año tras año, se compromete para avanzar por el Aljarafe Norte, pese a que los pinta con partidas en los presupuestos, tras haber contratado su actualización normativa.